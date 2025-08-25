Kerala
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം: ശനി, ഞായര് ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് കിണറുകളും ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യും
ടാങ്കുകള് വൃത്തിയാക്കണം. നിലവില് 18 ആക്ടീവ് കേസുകളാണുള്ളത്.
പത്തനംതിട്ട | സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ ജില്ലകളില് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം (അമീബിക് മെനിഞ്ചോ എന്സെഫലൈറ്റിസ്) റിപോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ ജനകീയ കാമ്പയിന് ആരംഭിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില് ചേര്ന്ന യോഗത്തിലെ നിര്ദേശാനുസരണമാണ് തീരുമാനം. ആഗസ്റ്റ് 30, 31 (ശനി, ഞായര്) ദിവസങ്ങളില് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന് വീടുകളിലേയും സ്ഥാപനങ്ങളിലേയും കിണറുകള് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ജലസംഭരണ ടാങ്കുകള് തേച്ചുകഴുകി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യണം. വീടുകള്, ആശുപത്രികള്, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഹോസ്റ്റലുകള്, ഫ്ളാറ്റുകള് തുടങ്ങി എല്ലായിടത്തേയും ജലസംഭരണ ടാങ്കുകള് വൃത്തിയാക്കണം.
ഈ വര്ഷം 41 അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം കേസുകളാണ് റിപോര്ട്ട് ചെയ്തത്. നിലവില് 18 ആക്ടീവ് കേസുകളാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് കേസുകള് റിപോര്ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ചികിത്സയ്ക്കാവശ്യമായ മരുന്നുകള് ഉറപ്പാക്കാനും മന്ത്രി നിര്ദേശം നല്കി. റിസോര്ട്ടുകള്, ഹോട്ടലുകള്, വാട്ടര് തീം പാര്ക്കുകള്, നീന്തല് പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജലം ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ക്ലോറിന് അളവുകള് പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതുമാണ്. ഇത് പാലിക്കാത്തവര്ക്കെതിരെ പൊതുജനാരോഗ്യ നിയമ പ്രകാരം നടപടി സ്വീകരിക്കും. കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകള് ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകര് പരിശോധിച്ച് വൃത്തിയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താന് മന്ത്രി വീണാ ജോര്ജ് നിര്ദേശം നല്കി. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുജനങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവന് കുളങ്ങളും ജലസ്രോതസ്സുകളും വൃത്തിയാക്കലും അവയിലേക്കെത്തുന്ന മാലിന്യ വഴികള് അടയ്ക്കലും ഉള്പ്പെടെ പൊതു ജല സ്രോതസ്സുകളിലെ ശുദ്ധി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളും ബോധവത്ക്കരണവും നടത്താനും നിര്ദേശം നല്കി.
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തില് കുളങ്ങളിലും തടാകങ്ങളിലും മറ്റു ജലസ്രോതസ്സുകളിലും അടിഞ്ഞുകൂടിയ പായലും മാലിന്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യണം. വെള്ളത്തിലിറങ്ങുന്നവര് ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരുടെ നിര്ദേശാനുസരണം എലിപ്പനി പ്രതിരോധ ഗുളികയായ ഡോക്സിസൈക്ലിന് കഴിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം ബോധവത്കരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ശക്തമാക്കും. ഓണം അവധിക്കു ശേഷം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടക്കുന്ന കാമ്പയിനില് അധ്യാപകര്ക്കും വിദ്യാര്ഥികള്ക്കും പരിശീലനങ്ങളും ബോധവത്കരണവും നല്കും. സര്വൈലന്സിന്റെ ഭാഗമായി അമീബയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയ കുളങ്ങളുടെയും ജലാശയങ്ങളുടെയും സമീപത്ത് ജാഗ്രതാ നിര്ദേശങ്ങള് അടങ്ങിയ ബോര്ഡുകള് സ്ഥാപിക്കണം. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്, ഹരിതകേരളം മിഷന്, ജലവിഭവ വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തില് നടക്കുന്ന ജനകീയ കാമ്പയിനില് എല്ലാ ആരോഗ്യ പ്രവര്ത്തകരും സ്ഥാപനങ്ങളും പങ്കെടുക്കണം.
പ്രതിരോധ മാര്ഗങ്ങള്
1. നിശ്ചലവും ശുദ്ധീകരിക്കാത്തതുമായ ജലാശയങ്ങളില് ചാടുന്നത്, മുങ്ങുന്നത് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
2. നീന്തുമ്പോള് അല്ലെങ്കില് മുങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്, നോസ് പ്ലഗ് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കില് മൂക്ക് വിരലുകളാല് മൂടുക.
3. ശുദ്ധീകരിക്കാത്ത ജലാശയങ്ങളില് നീന്തുമ്പോള് തല വെള്ളത്തിന് മുകളില് സൂക്ഷിക്കുക.
4. ജലാശയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുമ്പോള്, ചെളി /അടിത്തട്ട് കുഴിക്കുന്നത്/കലക്കുന്നത് എന്നിവ ഒഴിവാക്കുക.
5. നീന്തല്ക്കുളങ്ങള്, വാട്ടര് തീം പാര്ക്കുകള്, സ്പാകള് എന്നിവ ശുചിത്വത്തോടെ ക്ലോറിനേഷന് ചെയ്ത്, ശരിയായ രീതിയില് പരിപാലിക്കണം.
7. സ്പ്രിങ്കളറുകള്, ഹോസുകള് എന്നിവയില് നിന്നും വെള്ളം മൂക്കിനുള്ളില് പതിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക.
8. തിളപ്പിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്താത്ത വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും കുട്ടികളുടെയോ മുതിര്ന്നവരുടെയോ മൂക്കില് ഒഴിക്കരുത്.
9. ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുമ്പോള്/മുഖം കഴുകുമ്പോള് വെള്ളം മൂക്കിനുള്ളിലേക്ക് പോകാതെ സൂക്ഷിക്കുക.
10. ജലാശയങ്ങള് മലിനമാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക.
11. പൊതു ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് വീടുകളില് നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളില് നിന്നും മാലിന്യം ഒഴുക്കരുത്.
12. ജലവിതരണത്തിനും സംഭരണത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ജല സംഭരണികളും, വലിയ ടാങ്കുകളും മൂന്ന് മാസം കൂടുമ്പോള് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കണം.