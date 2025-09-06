Kerala
അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന 45 കാരന് മരിച്ചു
വയനാട് ബത്തേരി സ്വദേശി രതീഷ് ആണ് മരിച്ചത്.
കോഴിക്കോട്| അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 45കാരന് മരിച്ചു. വയനാട് ബത്തേരി സ്വദേശി രതീഷ് ആണ് മരിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് 11 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതില് രണ്ടുപേരുടെ നില അതീവ ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്.
മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ പത്ത് വയസുകാരന് വ്യാഴാഴ്ച അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ കുട്ടി ഇപ്പോള് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കല് കോളജില് ചികിത്സയിലാണ്. ഗുരുതരാവസ്ഥയില് കഴിയുന്നവര്ക്ക് മറ്റ് അസുഖങ്ങളും കൂടി ഉള്ളതിനാല് ആരോഗ്യനിലയില് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് വ്യക്തമാക്കി. അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം കൂടുതലായി റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തില് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രതിരോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കാന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിര്ദേശം നല്കി.