Kozhikode
പൂര്വ വിദ്യാര്ഥി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഓണസദ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഉള്ളിയേരി : പാലോറ ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് 1991 എസ് എസ് എല് സി ബാച്ച് പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ഥി സംഗമം നടത്തി. ഉള്ള്യേരി സല്ക്കാര ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടന്ന പരിപാടിയില് ഷിനില് പൂനൂര് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
എ കെ ഷാജു, അജിത്ത് തിരുപ്പൂര്, കെ ദിനേശന്, പി ഷീജ, കെ ഷൈനി എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. തുടര്ന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഓണസദ്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹേഷ് ഉള്ളൂര് സ്വാഗതവും കെ ജലീഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
പടം
പാലോറ ഹയര്സെക്കന്ഡറി സ്കൂള് 1991 എസ് എസ് എല് സി ബാച്ച് പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ഥി സംഗമത്തില് നിന്ന്
