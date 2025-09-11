Connect with us

Kerala

തൊടുപുഴയില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപണം; യുവതി മരിച്ചു

ഒരു കോടി രൂപ ചെലവുള്ള ടില്‍ തെറാപ്പി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.

Published

Sep 11, 2025 8:38 am |

Last Updated

Sep 11, 2025 8:38 am

ഇടുക്കി| തൊടുപുഴയില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപണം. ആശുപത്രിയില്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന യുവതി മരിച്ചു. കണ്ണൂര്‍ മട്ടന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി സുമിയാണ് മരിച്ചത്. തൊടുപുഴ സ്മിത മെമ്മോറിയല്‍ ഹോസ്പിറ്റലിനെതിരെയാണ് പരാതി. ഒരു കോടി രൂപ ചെലവുള്ള ടില്‍ തെറാപ്പി പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് കുടുംബം പറയുന്നു.

60 ശതമാനം രോഗശമനം ഉറപ്പ് നല്‍കിയതിനുശേഷമാണ് സുമി ചികിത്സയ്ക്ക് വിധേയമായതെന്നും എന്നാല്‍ ചികിത്സ പരാജയപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് രോഗി കൂടുതല്‍ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാവുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. രോഗിയെ ഡിസ്ചാര്‍ജ് ചെയ്യണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

ഉപരാഷ്ട്രപതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിലെ വോട്ടു ചോര്‍ച്ച മുന്നണിയില്‍ ഗൗരവതരമായ ചര്‍ച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കുന്നു

Uae

പിന്തുണ അറിയിച്ച് യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ദോഹയിൽ

National

ബിഹാറിൽ ആർജെഡി നേതാവ് രാജ്കുമാർ റായ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

Kerala

അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; ചികിത്സയിലായിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി മരിച്ചു

Kerala

കൊല്ലത്ത് സ്‌കൂളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിയെ മര്‍ദിച്ച അധ്യാപകന് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Kerala

നിയമസഭാ സമ്മേളനം തിങ്കളാഴ്ച; രാഹുലിനെ സഭയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ സമ്മര്‍ദ്ദം, വഴങ്ങാതെ വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

തൊടുപുഴയില്‍ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപണം; യുവതി മരിച്ചു