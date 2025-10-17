Connect with us

Uae

അബൂദബിയിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷിത മേഖല വിസ്തൃതി വർധിപ്പിക്കും

മൊത്തം വിസ്തൃതി 22,821 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലെത്തും.

Published

Oct 17, 2025 1:40 pm |

Last Updated

Oct 17, 2025 1:40 pm

അബൂദബി| എമിറേറ്റിലെ പ്രകൃതി സംരക്ഷിത മേഖലകളുടെ വിസ്തൃതി വർധിപ്പിക്കാൻ യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്്യാൻ നിർദേശം നൽകി. എമിറേറ്റിന്റെ മൊത്തം വിസ്തൃതിയുടെ 20 ശതമാനമായി വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദേശം. സുസ്ഥിരതയിലും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിലും യു എ ഇ യുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഇത് കരുത്തേകും.
അബൂദബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി പുതിയ സംരക്ഷിത മേഖലകൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും.

നിലവിലുള്ള സായിദ് പ്രകൃതി സംരക്ഷിത മേഖലകളുടെ ശൃംഖലയിൽ 13 കരയിലെയും ആറ് കടലിലെയും സംരക്ഷിത മേഖലകളാണുള്ളത്. പുതിയത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടെ സംരക്ഷിത മേഖലകളുടെ ആകെ എണ്ണം 26 ആയി ഉയരും. ഇവയുടെ മൊത്തം വിസ്തൃതി 22,821 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിലെത്തും.

അൽ വത്ബ ഫോസിൽ ഡ്യൂൺസ് സംരക്ഷിത മേഖല, ലിവ ഭൂഗർഭ ജലസംഭരണി സംരക്ഷിത മേഖല, അൽ ഗാഫ് പ്രകൃതി സംരക്ഷിത മേഖല എന്നിങ്ങനെ കരയിൽ മൂന്ന് പുതിയ സംരക്ഷിത മേഖല കൂട്ടിച്ചേർക്കും. അബൂ അൽ അബിയദ് കടൽ സംരക്ഷിത മേഖല, സിർ ബനി യാസ്, മരുഭൂ ദ്വീപുകൾ കടൽ സംരക്ഷിത മേഖല എന്നിങ്ങനെ പുതിയ കടൽ സംരക്ഷിത മേഖലകൾ വരും. ഒപ്പം ഖസർ അൽ സറാബ് സംരക്ഷിത മേഖലയും റാസ് ഘനാദ കടൽ സംരക്ഷിത മേഖലയും വികസിപ്പിക്കും.
ഈ നിർദേശങ്ങൾ ജൈവ വൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണത്തിനും സംഭാവന നൽകുന്നുവെന്ന് അൽ ദഫ്റ മേഖലയിലെ ഭരണാധികാരിയുടെ പ്രതിനിധിയും അബൂദബി പരിസ്ഥിതി ഏജൻസി ചെയർമാനുമായ ശൈഖ് ഹംദാൻ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്്യാൻ പറഞ്ഞു.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

ദുബൈ തുറമുഖ നിരീക്ഷണത്തിന് എ ഐ ഡ്രോൺ

Uae

അബൂദബിയിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷിത മേഖല വിസ്തൃതി വർധിപ്പിക്കും

Kerala

പാലിയേക്കരയില്‍ ടോള്‍ പിരിക്കാം; ഉത്തരവുമായി ഹൈക്കോടതി

Kerala

ശിരോവസ്ത്ര വിവാദം: കുട്ടിയുടെ ടിസി വാങ്ങും, വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളില്‍ നിയമ നടപടി; പിതാവ് അനസ്

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള: ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെ എസ്‌ഐടി കസ്റ്റഡയില്‍ വിട്ടു

Kerala

കോതമംഗലം മാമലക്കണ്ടത്ത് മലയില്‍ നിന്നും പാറ ഇടിഞ്ഞു വീണ് അപകടം; രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

ആലുവ ചെങ്ങമനാട് ദേശം സ്വദേശിയായ 14കാരനെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി