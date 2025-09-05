Kerala
നെടുമങ്ങാട് പൂക്കടയിൽ കത്തിക്കുത്ത്; തമിഴ്നാട് സ്വദേശിക്ക് കുത്തേറ്റു
പണം നൽകുന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം
തിരുവനന്തപുരം | തിരുവനന്തപുരത്ത് നെടുമങ്ങാട് പൂക്കടയിൽ കത്തിക്കുത്ത്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശി അനീസ് കുമാനെ പൂക്കടയിലെ ജീവനക്കാരനായ കട്ടപ്പയാണ് കുത്തിയത്. പൂക്കട ഉടമ രാജനെയും കട്ടപ്പയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പണം നൽകുന്നതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട കട്ടപ്പയെ പിന്തുടർന്ന് പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു. രാജന്റെ കടയിൽ പൂക്കൾ എത്തിക്കുന്നത് കുത്തേറ്റ അനീസായിരുന്നു. രാജനും അനീസും തമ്മിലാണ് തർക്കമുണ്ടായത്. പൊടുന്നനെ പൂവെട്ടുന്ന കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് കട്ടപ്പ അനീസിന്റെ നെഞ്ചിന് കുത്തുകയായിരുന്നു.
അനീസിനെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
