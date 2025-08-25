ജാസ്മിന്‍ ജാഫര്‍ ക്ഷേത്രക്കുളത്തില്‍ കാല്‍ കഴുകിയ സംഭവത്തില്‍ നാളെ ഗുരുവായൂര്‍ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുണ്യാഹം

Kerala
തൃശ്ശൂര് | സോഷ്യല്മീഡിയ ഇന്ഫ്ളുവന് ജാസ്മിന് ജാഫര് ക്ഷേത്രക്കുളത്തില് കാല് കഴുകിയ സംഭവത്തില് ഗുരുവായൂര് ക്ഷേത്രത്തിൽ നാളെ പുണ്യാഹം നടത്തും . റീല്സ് ചിത്രീകരിക്കാന് അഹിന്ദുവായ യുവതി ക്ഷേത്രക്കുളത്തില് കാല് കഴുകിയെന്ന കാരണത്താലാണ് കുളം പുണ്യാഹം നടത്തുന്നത്.
ക്ഷേത്രത്തില് ആറ് ദിവസത്തെ പൂജകളും ശീവേലിയും നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. നാളെ രാവിലെ മുതല് 18 പൂജകളും 18 ശീവേലിയും വീണ്ടും നടത്തും. നാളെ ഉച്ചവരെ ദര്ശനത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. റീല്സ് ചിത്രീകരിച്ചതില് ജാസ്മിനെതിരെ ഗുരുവായൂര് ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റര് ഒ ബി അരുണ് കുമാര് പോലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു.
വിലക്ക് മറികടന്ന് ഗുരുവായൂര് തീര്ഥക്കുളത്തില് കാല് കഴുകി റീല്സ് ചിത്രീകരിച്ചെന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്. മുന്കൂര് അനുമതിയില്ലാതെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി നിരോധനമേര്പ്പെടുത്തിയ നടപ്പുരയിലും റീല്സ് ചിത്രീകരിച്ചെന്ന് പരാതിയില് ആരോപിച്ചിരുന്നു.