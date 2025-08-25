Connect with us

Kerala

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ ലോറിയിടിച്ച് യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി തുണ്ടിയില്‍ സജി ഡൊമിനിക് (57) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Aug 25, 2025 10:02 am |

Last Updated

Aug 25, 2025 10:02 am

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി| കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ ലോറിയിടിച്ച് യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി ആനക്കല്ലില്‍ ആണ് സംഭവം. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വത്തിക്കാന്‍ സിറ്റി തുണ്ടിയില്‍ സജി ഡൊമിനിക് (57) ആണ് മരിച്ചത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സെന്റ് തോമസ് സ്‌കൂള്‍ ജീവനക്കാരനാണ്.

ഇന്ന് രാവിലെ സൈക്കിള്‍ സവാരിക്കിറങ്ങിയ സജിയുടെ വാഹനത്തില്‍ പിന്നില്‍ നിന്ന് വന്ന ലോറി  ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍ കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലും ഇരുപത്താറാം മൈല്‍ ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കാര്‍ഷിക ഗ്രാമവികസന ബാങ്ക് മാനേജര്‍ നിര്‍മ്മലയാണ് ഭാര്യ. മക്കള്‍ സാന്ദ്ര മോള്‍(കാനഡ), സാംരംഗ് (വിദ്യാര്‍ത്ഥി കാനഡ), സ്റ്റീവ്( വിദ്യാര്‍ത്ഥി മണിപ്പാല്‍.)

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പാര്‍ട്ടി പുറന്തള്ളിയ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് എം എല്‍ എ സ്ഥാനത്ത് കടിച്ചുതൂങ്ങണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം: കെ മുരളീധരന്‍

Uae

വിമാനത്താവള ടെർമിനൽ ഒന്നിലേക്കുള്ള പാലം വീതി കൂട്ടും

Uae

സ്‌കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഫീസ് തിരികെ നൽകണം

Kerala

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പോര് കനക്കുന്നു; ചാണ്ടി ഉമ്മനും രംഗത്ത്

Uae

യു എ ഇയിൽ വിദ്യാലയ വർഷം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നു

Kerala

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില്‍ പ്രഭാത സവാരിക്കിടെ ലോറിയിടിച്ച് യാത്രക്കാരന്‍ മരിച്ചു

Kerala

രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു