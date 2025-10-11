Connect with us

Kerala

കോട്ടയത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു

ലെനൻ സി ശ്യാം (15) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Oct 11, 2025 2:20 pm |

Last Updated

Oct 11, 2025 2:20 pm

കോട്ടയം|കോട്ടയത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു. എസ് എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി ശ്യാം സി ജോസഫിന്റെ മകൻ ലെനൻ സി ശ്യാം (15) ആണ് മരിച്ചത്.

പനി ബാധിച്ച് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയത്ത് എലിപ്പനി ബാധിച്ച് പത്താംക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു

Uae

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാശിദിന്റെ പുതിയ പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷിലും പുറത്തിറങ്ങി

Kerala

കൊച്ചി വാട്ടര്‍ മെട്രോയുടെ പുതിയ രണ്ട് ടെര്‍മിനലുകള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala

നെയ്യാറ്റിന്‍കരയില്‍ ബേക്കറിയുടമായ സ്ത്രീയുടെ മരണം; കോണ്‍ഗ്രസ് കൗണ്‍സിലറെ പ്രതി ചേര്‍ത്തു

Uae

സെൻട്രൽ ബേങ്കിനും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും പുതിയ നിയമം

Kerala

പാലക്കാട് യുവതിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം; ഭര്‍ത്താവ് അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ഷാഫി പറമ്പിലിനെതിരായ അതിക്രമം; കോഴിക്കോട് ഐജി ഓഫീസിലേക്ക് കോണ്‍ഗ്രസ് നടത്തിയ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചില്‍ സംഘര്‍ഷം