Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് 17കാരന് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂള്‍ പൂട്ടിച്ചു

കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളില്‍ കുളിച്ചിരുന്നു

Published

Sep 13, 2025 8:45 pm |

Last Updated

Sep 13, 2025 8:45 pm

തിരുവനന്തപുരം |  സംസ്ഥാനത്ത് ഒരാള്‍ക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ 17കാരനാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കൊപ്പം ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂളില്‍ കുളിച്ചിരുന്നു. രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ സ്വിമ്മിങ് പൂള്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് പൂട്ടി. വെള്ളത്തിന്റെ സാംപിള്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ 66 പേര്‍ക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇന്നലെ മാത്രം 2 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഈ മാസം 19 പേര്‍ക്ക് രോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.ഈ വര്‍ഷം 66 പേര്‍ക്ക് രോഗ ബാധയുണ്ടായെന്നും 17 പേര്‍ മരിച്ചതായും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് 17കാരന് അമീബിക് മസ്തിഷ്‌ക ജ്വരം; ആക്കുളം ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലെ സ്വിമ്മിങ് പൂള്‍ പൂട്ടിച്ചു

Kerala

പ്രകീര്‍ത്തനാരവങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം; സ്വപ്ന നഗരിയിലേക്കൊഴുകി നബിസ്‌നേഹികള്‍

National

മോദിയുടേയും അമ്മയുടേയും എഐ വീഡിയോ; കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ കേസ്

Kerala

നഗരത്തെ വര്‍ണാഭമാക്കി ദഫ് ഘോഷയാത്ര; അന്താരാഷ്ട്ര മീലാദ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം

Kerala

കിണറ്റില്‍ വീണ യുവാവിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കവെ കയര്‍പൊട്ടി; രണ്ട് യുവാക്കള്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Kerala

എന്‍ എം വിജയന്റെ കുടുംബം പറയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങള്‍ക്കും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ കൈയില്‍ പണമില്ല: സണ്ണി ജോസഫ്

Kerala

കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയുടെ മുകളില്‍ നിന്നും ചാടി യുവാവ് മരിച്ചു