Connect with us

Kerala

13 പേര്‍ മരിച്ച കുവൈത്ത് വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തില്‍ 40 ഇന്ത്യക്കാരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

മരിച്ചവര്‍ ഏഷ്യന്‍ പൗരന്മാരാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

Published

Aug 14, 2025 11:27 am |

Last Updated

Aug 14, 2025 11:27 am

കുവൈത്ത് സിറ്റി | കുവൈത്തില്‍ 13 പേര്‍ മരിച്ച വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തില്‍ 40 ഇന്ത്യക്കാരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി ഇന്ത്യന്‍ എംബസി അറിയിച്ചു. ആകെ വ്യാജമദ്യം കഴിച്ച 63 പേരില്‍ ചിലര്‍ അത്യാഹിത നിലയിലാണ്.

സംഭവത്തില്‍ മരിച്ച 13 പേര്‍ ഏഷ്യന്‍ പൗരന്മാരാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേരെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 31 കേസുകളില്‍ സിപിആര്‍ ചികിത്സ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. 51 പേര്‍ അടിയന്തര ഡയാലിസിസിന് വിധേയരായി.

21 പേര്‍ക്ക് സ്ഥിരമായോ താല്‍ക്കാലികമായോ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രാദേശിക ആശുപത്രികളും സുരക്ഷാ വകുപ്പുകളും സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയാണെന്ന് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. മെഥനോള്‍ കലര്‍ന്ന പാനീയമാണ് ഏഷ്യന്‍ പൗരന്‍മാര്‍ കഴിച്ചത്. എംബസി ഹെല്‍പ് ലൈന്‍ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവരങ്ങള്‍ക്ക് +965-65501587 നമ്പരില്‍ ബന്ധപ്പെടാം.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

രാഷ്ട്രപതിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇത്തവണ 1090 പേര്‍ക്കാണ് മെഡല്‍

Kerala

മികച്ച വനിത കര്‍ഷക അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് ജസ്‌ന പാമ്പ്കടിയേറ്റു മരിച്ചു

Kerala

13 പേര്‍ മരിച്ച കുവൈത്ത് വ്യാജ മദ്യ ദുരന്തത്തില്‍ 40 ഇന്ത്യക്കാരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

Kerala

സ്വകാര്യ ട്യൂഷന്‍ എടുക്കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് അധ്യാപകര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്

Kerala

സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സഹോദരനും ഭാര്യയ്ക്കും ഇരട്ട വോട്ടു മാത്രമല്ല, രണ്ട് തിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡും; അനില്‍ അക്കര

Kerala

വ്യാജ ഡിഗ്രി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്: മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തിനെതിരെ കേസ്

Kerala

ശസ്ത്രക്രിയ മുടങ്ങിയതില്‍ തനിക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടില്ല; കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസിന് ഡോ ഹാരിസിന്റെ മറുപടി