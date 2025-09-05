Connect with us

വന്ദേഭാരതിന് സെപ്തംബര്‍ ഒമ്പത് മുതല്‍ 20 കോച്ച്; പ്രഖ്യാപനവുമായി റെയില്‍വേ

312 സീറ്റുകള്‍ വര്‍ധിക്കും.

Published

Sep 05, 2025 12:17 am |

Last Updated

Sep 05, 2025 12:20 am

തിരുവനന്തപുരം | കേരളത്തില്‍ ഓടുന്ന വന്ദേഭാരത് ട്രെയിനിന് കോച്ചുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ച് റെയില്‍വേ. മംഗളൂരു സെന്‍ട്രല്‍ തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ വന്ദേഭാരത് (20631), തിരുവനന്തപുരം സെന്‍ട്രല്‍ മംഗളൂരു സെന്‍ട്രല്‍ വന്ദേഭാരത് (20632) എക്സ്പ്രസുകളിലാണ് കോച്ചുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിച്ചത്.

20 കോച്ചുകളായാണ് സെപ്തംബര്‍ ഒമ്പത് മുതല്‍ ഈ ട്രെയിനുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുക. നിലവില്‍ 16 കോച്ചാണുള്ളത്.

യാത്രക്കാര്‍ കൂടുതലുള്ള രാജ്യത്തെ ഏഴ് വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസുകള്‍ക്ക് കോച്ചുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കാന്‍ റെയില്‍വേ ബോര്‍ഡ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേരളത്തിലെ വന്ദേഭാരതിന്റെയും കോച്ചുകള്‍ കൂട്ടുന്നത്.  ട്രെയിനില്‍ 312 സീറ്റുകള്‍ വര്‍ധിക്കും.

 

