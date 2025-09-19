Connect with us

Kerala

താമരശ്ശേരിയില്‍ യുവാവിന് കുത്തേറ്റു; ഒരാള്‍ പിടിയില്‍

അക്രമികള്‍ ഇയാളുടെ കാറിന്റെ ചില്ലും തകര്‍ത്തു.

Published

Sep 19, 2025 6:58 am |

Last Updated

Sep 19, 2025 6:58 am

കോഴിക്കോട്  \ താമരശ്ശേരിയില്‍ കാറില്‍ എത്തിയ സംഘം യുവാവിനെ കുത്തി പരുക്കേല്‍പ്പിച്ചു. അമ്പായത്തോട് അറമുക്ക് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ജിനീഷിനാണ് കുത്തേറ്റത്. മുഹമ്മദ് ജിനീഷിനെ ഉടന്‍തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

അക്രമികള്‍ ഇയാളുടെ കാറിന്റെ ചില്ലും തകര്‍ത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി 10.30ഓടെയായിരുന്നു സംഭവം. കുത്തേറ്റ മുഹമ്മദ് ജിനീഷ് നിരവധി കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു.

ഇയാളുടെ പക്കല്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന കത്തി പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അക്രമികളില്‍ ഒരാളെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ട്

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും സോണിയാ ഗാന്ധിയും ഇന്ന് വയനാട്ടില്‍

International

ബ്രിട്ടനില്‍ നിന്നും മടങ്ങവെ ട്രംപും ഭാര്യയും സഞ്ചരിച്ച ഹെലികോപ്റ്ററിന് സാങ്കേതിക തകരാര്‍; അടിയന്തരമായി നിലത്തിറക്കി

Kerala

താമരശ്ശേരിയില്‍ യുവാവിന് കുത്തേറ്റു; ഒരാള്‍ പിടിയില്‍

International

കിഴക്കൻ റഷ്യയിൽ ശക്തമായ ഭൂകമ്പം; സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

National

ഹിൻഡൻബർഗ് റിപ്പോർട്ട് തള്ളി സെബി; അദാനി ഗ്രൂപ്പിന് ക്ലീൻ ചിറ്റ്

Kerala

'ജയിച്ചവർ തോറ്റവരെ കളിയാക്കരുത്'; നിയമസഭയിൽ അതിഥിയായി അഹാൻ

International

ഇറാനിലെ ചാബഹാർ തുറമുഖത്തിനുള്ള ഉപരോധ ഇളവ് യുഎസ് പിൻവലിച്ചു; ഇന്ത്യയുടെ പദ്ധതികൾക്ക് തിരിച്ചടി