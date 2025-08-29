Kerala
കോഴിക്കോട് നടക്കാവില് നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തി
കക്കാടംപൊയിലില് നിന്നാണ് യുവാവിനെ കണ്ടെത്തിയത്
കോഴിക്കോട്|കോഴിക്കോട് നടക്കാവില് നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ യുവാവിനെ കണ്ടെത്തി. കക്കാടംപൊയിലില് നിന്നാണ് വയനാട് സുല്ത്താന് ബത്തേരി സ്വദേശി റഹീസിനെ കണ്ടെത്തിയത്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില് എടുത്തു. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടാണ് സംഭവത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം. റഹീസിനെ ഇന്നോവ കാറില് എത്തിയ നാലംഗ സംഘമാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. നടക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള യുവതി വിളിച്ചതിനെ തുടര്ന്നാണ് യുവാവ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇന്നോവ കാറിലെത്തിയ സംഘം യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു.
ശബ്ദം കേട്ട് എത്തിയ പ്രദേശവാസികളാണ് സംഭവം പോലീസിനെ അറിയിച്ചത്. ഉടന് തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള് പരിശോധിച്ചു. ഇതില് നിന്നാണ് യുവാവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഇന്നോവ കാറിന്റെ നമ്പര് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് യുവാവിനെ കണ്ടെത്താന് സാധിച്ചത്. യുവതി നിലവില് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇവരെ പോലീസ് വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.