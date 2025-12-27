Kuwait
കുവൈത്ത് ഫര്വാനിയയില് അപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില് ഒരാള് മരിച്ചു
നാല് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു
കുവൈത്ത് സിറ്റി | കുവൈത്തില് അപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില് ഒരാള് മരിച്ചു. ഫര്വാനിയയില് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞുണ്ടായ സംഭവത്തില് നാല് പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. മരിച്ചയാളുടെ കൂടുതല് വിവരങ്ങള് ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
ഫര്വാനിയ, സുബ്ഹാന് എന്നീ അഗ്നിശമന നിലയങ്ങളില് നിന്നുള്ള സേനാംഗങ്ങള് ഉടന് സ്ഥലത്തെത്തി തീയണച്ചതിനാല് തീ കൂടുതല് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പടരുന്നത് തടയാനും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനും സാധിച്ചു.
തീപിടിത്തത്തില് ഒരാള് സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ നാല് പേരെ ഉടന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകട കാരണം കണ്ടെത്താനായി കുവൈത്ത് ഫയര് ഫോഴ്സ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
കോട്ടയം കുമരകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്, കോൺഗ്രസ്സ് - ബി ജെ പി കൈകോർത്തു; സ്വതന്ത്രൻ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പ്രസിഡൻ്റ്
Kerala
മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വ്യാജ ചിത്രം: എന് സുബ്രഹ്മണ്യനെ നോട്ടീസ് നല്കി വിട്ടയച്ചു
Uae
അബൂദബിയിൽ യാത്രാവിപ്ലവം: ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുമായി എ ഡി ടി സി; സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ചുവടു കൂടി
Kerala
തൃശൂരില് കോണ്ഗ്രസ് അംഗങ്ങള് ഒന്നടങ്കം പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് രാജിവച്ചു, ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് സ്വതന്ത്രയെ ജയിപ്പിച്ചു
Kuwait
കുവൈത്ത് ഫര്വാനിയയില് അപ്പാര്ട്ട്മെന്റ് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില് ഒരാള് മരിച്ചു
Kerala
പത്തനംതിട്ട കോട്ടാങ്ങല് പഞ്ചായത്തില് എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ തള്ളി യുഡിഎഫ്; ജയിച്ച പ്രസിഡന്റ് രാജി നല്കി
Kerala