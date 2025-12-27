Connect with us

Uae

അബൂദബിയിൽ യാത്രാവിപ്ലവം: ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുമായി എ ഡി ടി സി; സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ചുവടു കൂടി

നഗരത്തിലെ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ മേഖലകളെയും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി ഒരുക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി, അബൂദബിയുടെ സുസ്ഥിര നഗരവികസന ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

Published

Dec 27, 2025 1:12 pm |

Last Updated

Dec 27, 2025 1:12 pm

അബൂദബി|യുഎഇ തലസ്ഥാനത്തിന്റെ ഗതാഗത ഭൂപടം അടിമുടി മാറ്റിവരയ്ക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് അബൂദബി ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്പനി (ADTC) അത്യാധുനിക ‘ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ’ പദ്ധതിയുമായി രംഗത്ത്. നഗരത്തിലെ ജനസാന്ദ്രതയേറിയ മേഖലകളെയും വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെയും കോർത്തിണക്കി ഒരുക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി, അബൂദബിയുടെ സുസ്ഥിര നഗരവികസന ചരിത്രത്തിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

സംയോജിത ഗതാഗത ശൃംഖല

നിലവിലുള്ള ബസ് സർവീസുകൾ, ടാക്സികൾ, ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന മറ്റ് ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുമായി തടസ്സമില്ലാതെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ നഗരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് മറുഭാഗത്തേക്ക് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വേഗത്തിൽ എത്താൻ യാത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന പുതിയ താമസ കേന്ദ്രങ്ങളെ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നഗരവൽക്കരണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാകും.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും സുസ്ഥിരവും

ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കുന്നതിനും ശുദ്ധവായു ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും യുഎഇ നൽകുന്ന മുൻഗണന ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ റോഡുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. കാർബൺ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ ഈ ഇക്കോ-ഫ്രണ്ട്‌ലി ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് സംവിധാനം നഗരത്തിലെ വായുനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.

സാമ്പത്തിക-ടൂറിസം മേഖലകളിൽ വൻ കുതിപ്പ്

അബൂദബിയിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് എളുപ്പത്തിലുള്ള പ്രവേശം സാധ്യമാകുന്നതോടെ ടൂറിസം മേഖലയിൽ വലിയ വരുമാന വർദ്ധനവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, മികച്ച ഗതാഗത സൗകര്യം ബിസിനസ്സ് സംരംഭങ്ങളെ ആകർഷിക്കുകയും അതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകുകയും ചെയ്യും. ‘സ്മാർട്ട് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട്’ എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ലളിതവും സാങ്കേതികമായി മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നതുമായ യാത്രാനുഭവമാണ് അധികൃതർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ:

 നഗര വികസനം

പുതിയ താമസ മേഖലകളെ വികസിപ്പിക്കുകയും നഗര കേന്ദ്രങ്ങളുമായി അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.

തിരക്ക് നിയന്ത്രണം

റോഡുകളിലെ തിരക്ക് കുറച്ച് യാത്രാസമയം ലാഭിക്കുക.

വായു നിലവാരം

മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ യാത്രാമാർഗ്ഗങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക.

തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവും നടത്തിപ്പും വഴി പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക.
അബൂദബിയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വാസയോഗ്യമായ നഗരമാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള വലിയൊരു ചുവടുവെപ്പാണ് ഈ പുതിയ ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയെന്ന് അബൂദബി ഗതാഗത വകുപ്പ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ റൂട്ടുകളിൽ ആദ്യഘട്ട സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കാനാണ് എ ഡി ടി സി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യാത്രക്കാർക്ക് മികച്ച സുരക്ഷയും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ട്രെയിനുകളിൽ ഉറപ്പാക്കും. വരും വർഷങ്ങളിൽ അബൂദബിയുടെ മുഖച്ഛായ തന്നെ മാറ്റുന്ന ഈ പദ്ധതി സ്മാർട്ട് സിറ്റി എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം കുറയ്ക്കുന്നു.

 

 

Related Topics:

സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടർ, സിറാജ്, അബൂദബി

---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

കോട്ടയം കുമരകം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വൻ ട്വിസ്റ്റ്, കോൺഗ്രസ്സ് - ബി ജെ പി കൈകോർത്തു; സ്വതന്ത്രൻ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ പ്രസിഡൻ്റ്

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ വ്യാജ ചിത്രം: എന്‍ സുബ്രഹ്മണ്യനെ നോട്ടീസ് നല്‍കി വിട്ടയച്ചു

Uae

അബൂദബിയിൽ യാത്രാവിപ്ലവം: ലൈറ്റ് ട്രെയിൻ പദ്ധതിയുമായി എ ഡി ടി സി; സ്മാർട്ട് സിറ്റി ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ചുവടു കൂടി

Kerala

തൃശൂരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ ഒന്നടങ്കം പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് രാജിവച്ചു, ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്ന് സ്വതന്ത്രയെ ജയിപ്പിച്ചു

Kuwait

കുവൈത്ത് ഫര്‍വാനിയയില്‍ അപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തില്‍ ഒരാള്‍ മരിച്ചു

Kerala

പത്തനംതിട്ട കോട്ടാങ്ങല്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ തള്ളി യുഡിഎഫ്; ജയിച്ച പ്രസിഡന്റ് രാജി നല്‍കി

Kerala

എരുമേലി പഞ്ചായത്തിൽ ക്വാറം തികഞ്ഞില്ല;പ്രസിഡൻ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവച്ചു