Kerala
തൃശൂരില് കോണ്ഗ്രസ് അംഗങ്ങള് ഒന്നടങ്കം പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് രാജിവച്ചു, ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് സ്വതന്ത്രയെ ജയിപ്പിച്ചു
മറ്റത്തൂര് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് നീക്കം.
തൃശൂര്| തൃശൂരില് കോണ്ഗ്രസ് അംഗങ്ങള് ഒന്നടങ്കം പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് രാജിവച്ച് ബിജെപിക്കൊപ്പം ചേര്ന്ന് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ ജയിപ്പിച്ചു. മറ്റത്തൂര് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെയാണ് സംഭവം. മറ്റത്തൂര് പഞ്ചായത്തില് പത്ത് അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന എല്ഡിഎഫ് ഭരണം പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് കോണ്ഗ്രസ് ഈ നീക്കം നടത്തിയത്.
24 അംഗങ്ങളുള്ള പഞ്ചായത്തില് സ്വതന്ത്രയായി ജയിച്ച ടെസ്സി ജോസ് കല്ലറക്കല് പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. എട്ട് കോണ്ഗ്രസ് അംഗങ്ങളും നാല് ബിജെപി അംഗങ്ങളും ടെസ്സി ജോസ് കല്ലറക്കലിനെ പിന്തുണച്ചു.
