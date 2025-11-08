Connect with us

സ്‌പെഷ്യലൈസേഷനോടെ എം ബി എ പൂർത്തിയാക്കാം

ഇന്റർനാഷനൽ ബിസിനസ്സ്, ബിസിനസ്സ് അനലിറ്റിക്‌സ് എന്നിവയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ എം ബി എ പൂർത്തിയാക്കാം.

Published

Nov 08, 2025 10:36 am |

Last Updated

Nov 08, 2025 10:36 am

ന്തർദേശീയ ബിസിനസ്സിൽ പരിശീലനവും നൈപുണ്യവുമുള്ള പ്രൊഫഷനലുകളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായ ഡൽഹി, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറിൻ ട്രേഡിന്റെ (ഐ ഐ എഫ് ടി) ഭാഗമാകാൻ അവസരം. 2026-28 അക്കാദമിക് വർഷത്തെ എം ബി എ പ്രവേശനത്തിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ഇന്റർനാഷനൽ ബിസിനസ്സ്, ബിസിനസ്സ് അനലിറ്റിക്‌സ് എന്നിവയിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷനോടെ എം ബി എ പൂർത്തിയാക്കാം.

ഡൽഹിക്ക് പുറമെ കൊൽക്കത്ത, കാകിനാഡ, ഗാന്ധിനഗർ ജി ഐ എഫ് ടി സിറ്റി എന്നിവിടങ്ങളിലും ഐ ഐ എഫ് ടിക്ക് ക്യാമ്പസുണ്ട്.

ഓൺലൈനായി പഠിക്കാം

ഇന്റർ നാഷനൽ ബിസിനസ്സ് മാനേജ്മെന്റിലും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളിലുമായി താത്പര്യമുള്ള വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷനലുകൾക്ക്, ഓൺലൈനായി ഐ ഐ എഫ് ടിയുടെ അംഗീകാരമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ പഠിക്കാൻ അവസരം. വർക്കിംഗ് പ്രൊഫഷനലുകൾ, സംരംഭകർ, ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നിവർക്കായാണ് കോഴ്‌സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എക്‌സ്‌പോർട്ട്- ഇംപോർട്ട്

  1. നാല് മാസമാണ് കോഴ്‌സിന്റെ കാലാവധി.
  2. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സ് നടക്കും.
  3. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം.
  4. ഇന്റർനാഷനൽ ബിസിനസ്സ് എൻവയോൺമെന്റ, ഇന്റർനാഷനൽ ട്രേഡ് ഓപറേഷൻസ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, ഇന്റർനാഷനൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഇന്ത്യ ഫോറിൻ ട്രേഡ് പോളിസി ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് റെഗുലേഷൻസ്, ഇന്റർനാഷനൽ ട്രേഡ് ലോജിസ്റ്റിക്സ്, എക്‌സിം ഫിനാൻസ് എന്നിവയാണ് കോഴ്‌സുകൾ.
  5. 75,00 രൂപയും ജി എസ് ടിയുമാണ് ഫീസ്.
  6. ഐ ഐ എഫ് ടിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഈ മാസം 15നകം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ് ആൻഡ് പോർട്ട് ഓപറേഷൻസ്

  1. നാല് മാസമാണ് കാലാവധി
  2. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലായി ഒന്നര മണിക്കൂർ ക്ലാസ്സ് നടക്കും.
  3. അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യം ആണ് യോഗ്യത.
    ഫോറിൻ ട്രേഡ് (ഇന്ത്യ), ഇന്റർനാഷനൽ ട്രേഡ് ലോജിസ്റ്റിക്‌സ്, ഓഷ്യൻ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടേഷൻ, കസ്റ്റംസ് റെഗുലേഷൻസ്, പോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഓപറേഷൻസ് എന്നിവയാണ് കോഴ്‌സുകൾ.
  4. 75,00 രൂപയും ജി എസ് ടിയുമാണ് ഫീസ്.
  5. ഐ ഐ എഫ് ടിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഈ മാസം 15നകം ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.

 

 

