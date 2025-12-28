Kerala
കോണ്ഗ്രസ്സ് ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിന് ബി ജെ പിയില് എത്താന് തക്കം പാര്ത്തിരിക്കുന്ന പാര്ട്ടി: മുഖ്യമന്ത്രി
തൃശൂര് മറ്റത്തൂരില് മരുന്നിനുപോലും ഒരാളെ ബാക്കിവെക്കാതെ ബി ജെ പി അവരെ അങ്ങെടുത്തു. കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം താമരയാക്കി മാറ്റാന് കോണ്ഗ്രസ്സുകാര്ക്ക് മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ല.
തിരുവനന്തപുരം | തൃശൂര് മറ്റത്തൂരില് കോണ്ഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാര്ഥികളായി വിജയിച്ച എല്ലാ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളും ബി ജെ പിയില് ചേര്ന്നതില് രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. മരുന്നിനുപോലും ഒരാളെ ബാക്കിവെക്കാതെ ബി ജെ പി അവരെ അങ്ങെടുത്തു. ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിന് ബി ജെ പിയില് എത്താന് തക്കം പാര്ത്തിരിക്കുന്ന പാര്ട്ടിയാണ് കോണ്ഗ്രസ്സെന്നും കേരളം പരിചയിച്ച രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചയല്ല ഇതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം താമരയാക്കി മാറ്റാന് കോണ്ഗ്രസ്സുകാര്ക്ക് മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ല.
സ്വയം വില്ക്കാനുള്ള കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ഈ സന്നദ്ധതയാണ് ബി ജെ പിയുടെ കേരള വ്യാമോഹങ്ങള്ക്ക് വളമിടുന്നത്.
2016ല് അരുണാചല് പ്രദേശില് കോണ്ഗ്രസ്സ് എം എല് എമാര് നടത്തിയ കൂറുമാറ്റം, 2021ല് പുതുച്ചേരിയില് എന് ഡി എ അധികാരത്തിലെത്തിയത് തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളുടെ കേരള മോഡലാണ് മറ്റത്തൂരിലേത്. പഞ്ചായത്തില് എല് ഡി എഫ് പ്രസിഡന്റ് അധികാരത്തില് വരുന്നത് തടയാനാണ് കോണ്ഗ്രസ്സ് ഇത്തരമൊരു നിലപാടെടുത്തതെന്നും പിണറായി പ്രതികരിച്ചു.
ഫേസ് ബുക്ക് കുറിപ്പ്:
ഒറ്റച്ചാട്ടത്തിന് ബിജെപിയില് എത്താന് തക്കം പാര്ത്തിരിക്കുന്ന പാര്ടിയാണ് കോണ്ഗ്രസ്സ്. ആ ചാട്ടമാണ് തൃശൂര് ജില്ലയിലെ മറ്റത്തൂരില് കണ്ടത്. കോണ്ഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാര്ഥികളായി മത്സരിച്ച് പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളായ മുഴുവന് പേരും കൂറുമാറി ബിജെപി പാളയത്തിലെത്തി ഭരണം പിടിച്ചു. എട്ടു കോണ്ഗ്രസംഗങ്ങള് മാത്രമേ അവിടെ യുഡിഎഫിനുള്ളൂ. മരുന്നിനുപോലും ഒരാളെ ബാക്കിവെക്കാതെ ബിജെപി അവരെ അങ്ങെടുത്തു. കേരളം പരിചയിച്ച രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചയല്ല ഇത്.
2016-ല് അരുണാചല് പ്രദേശില് ആകെയുള്ള 44 കോണ്ഗ്രസ്സ് എംഎല്എമാരില് മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്പ്പെടെ 43 പേരും ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് എന്ഡിഎയിലേക്ക് ചാടിയിരുന്നു. ഒരു എംഎല്എ പോലുമില്ലാതിരുന്ന പുതുച്ചേരിയില് കോണ്ഗ്രസ്സ് അംഗങ്ങളെ ചാക്കിട്ട് 2021-ല് ബിജെപി അധികാരം പിടിച്ചു. 2019-ല് ഗോവയിലെ കോണ്ഗ്രസ്സ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പാര്ടി ഒന്നടങ്കം ബിജെപിയില് ലയിച്ചു. അതിന്റെയെല്ലാം കേരള മോഡല് ആണ് മറ്റത്തൂരിലേത്. ആ പഞ്ചായത്തില് എല് ഡി എഫ് പ്രസിഡന്റ് വരുന്നത് തടയാനാണ് കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതാക്കള് ബിജെപിയോടൊപ്പം പോയത്. അതവര് തുറന്നു പറയുന്നുമുണ്ട്.
ഇപ്പോള് കോണ്ഗ്രസ്സില് നില്ക്കുന്നവരും ഇരുട്ടിവെളുക്കുമ്പോഴേക്കും ബിജെപി ആകാന് മടിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ തെളിയുന്നത്. കൈപ്പത്തി ചിഹ്നം താമരയാക്കി മാറ്റാന് കോണ്ഗ്രസ്സുകാര്ക്ക് മനസ്സാക്ഷിക്കുത്തില്ല. ബിജെപിയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നിയാല് പോകും എന്ന കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ്സ് നേതൃത്വത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് മറ്റത്തൂരില് അനുയായികള് നടപ്പാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് പലേടത്തും ബിജെപി – കോണ്ഗ്രസ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നത് തദ്ദേശ ഫലത്തില് വ്യക്തമാണ്. അതവര് ഒരുമടിയുമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്. സ്വയം വില്ക്കാനുള്ള കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ ഈ സന്നദ്ധതയാണ് ബിജെപിയുടെ കേരള വ്യാമോഹങ്ങള്ക്ക് വളമിടുന്നത്.
എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളെയും പറ്റിച്ച് അധികാര രാഷ്ട്രീയം കളിക്കാനും സംഘപരിവാറിന് നിലമൊരുക്കാനുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ അല്പത്തം സ്വാഭാവികവല്ക്കരിക്കാനും വ്യാപിപ്പിക്കാനുമുള്ള കോണ്ഗ്രസ്സിന്റെ കുടില തന്ത്രങ്ങള് ഞങ്ങള് നേരത്തെ തുറന്നു കാട്ടിയതാണ്. മറ്റത്തൂര് മോഡല് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ അധ്യായമാണ്.