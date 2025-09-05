Connect with us

Kerala

തിരുവില്വാമലയില്‍ കാര്‍ മരത്തിലിടിച്ചു; സ്ത്രീ മരിച്ചു

Published

Sep 05, 2025 8:29 pm |

Last Updated

Sep 05, 2025 8:29 pm

തൃശൂര്‍ | തിരുവില്വാമല കുത്താമ്പള്ളിയിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില്‍ സ്ത്രീ മരിച്ചു. വൃന്ദ (43) ആണ് മരിച്ചത്.

കാര്‍ മരത്തിലിടിച്ചാണ് അപകടം.

കാറിലുണ്ടായിരുന്ന വൃന്ദയുടെ ഭര്‍ത്താവ് വിനോദിനും ഭര്‍തൃ പിതാവിനും മാതാവിനും പരുക്കേറ്റു.

