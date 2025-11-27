Connect with us

local body election 2025

ഭാര്യയും ഭര്‍ത്താവും പിന്നെ മരുമകളും; ഒരു വീട്ടില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് സ്ഥാനാർഥികള്‍

മഞ്ചേരി വെള്ളാരങ്ങല്‍ എറിയാട്ടുപൊഴി വീട്ടില്‍ വേലായുധന്‍ എന്ന സുന്ദരന്‍, ഭാര്യ ശൈലജ, മരുമകൾ സബിത എന്നിവരാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്.

Published

Nov 27, 2025 5:28 pm |

Last Updated

Nov 27, 2025 5:28 pm

മഞ്ചേരി | ഒരു വീട്ടില്‍ നിന്ന് മൂന്ന് പേര്‍ മഞ്ചേരി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നു. മഞ്ചേരി നഗരസഭയിലേക്കാണ് മൂന്ന് പേരും മത്സരിക്കുന്നത്. മഞ്ചേരി വെള്ളാരങ്ങല്‍ എറിയാട്ടുപൊഴി വീട്ടില്‍ വേലായുധന്‍ എന്ന സുന്ദരന്‍, ഭാര്യ ശൈലജ, മരുമകൾ സബിത എന്നിവരാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്.

യോഗാ അധ്യാപകനായ വേലായുധന്‍ 32ാം വാര്‍ഡായ വെള്ളാരങ്ങലിലും ഭാര്യ ശൈലജ 22ാം വാര്‍ഡ് ചോലക്കലിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. മരുമകള്‍ സബിത ജനറല്‍ വാര്‍ഡായ 34 വായ്പ്പാറപ്പടിയിലാണ് ജനവിധി തേടുന്നത്. എന്‍ ഡി എ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥികളായി കന്നിയങ്കത്തിനിറങ്ങുന്ന മൂവരുടെയും ചിഹ്നം താമരയാണ്.
വേലായുധന്‍- ശൈലജ ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ ആനന്ദിന്റെ ഭാര്യയാണ് പെരുമ്പാവൂര്‍ കുറിച്ചിലക്കോട് സ്വദേശിനിയായ സബിത.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

സെറ്റ് അപേക്ഷാ തീയതി നീട്ടി

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ലൈം​ഗിക പീഡന പരാതി; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചേക്കും

Aksharam Education

ഡിപ്ലോമ ഇൻ യോഗിക് സയൻസ് ആൻഡ് സ്പോർട്‌സ് യോഗ പരീക്ഷ ഡിസംബറിൽ ആരംഭിക്കു

Aksharam Education

കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭാ ചരിത്രം

Kerala

ഡിവൈ എസ് പിക്ക് എതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ; ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സി ഐയുടെ ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് പുറത്ത്

National

വിദേശ ആസ്തികൾ വെളിപ്പെടുത്താത്തവർക്ക് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ നോട്ടീസ്; എസ് എം എസും ഇമെയിലും അയക്കും

Saudi Arabia

ഉംറ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡ്; ജുമാദുൽ-അവ്വൽ മാസത്തിൽ ഒരു കോടിയിലധികം പേർ ഉംറ നിർവഹിച്ചു