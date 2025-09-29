Kerala
അവര് എന്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തു?;സ്വര്ണ പീഠം കാണാതായ സംഭവം വിജിലന്സ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എ പത്മകുമാര്
സ്വര്ണ പീഠം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണനോ വാസുദേവനോ പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമുള്ള കേസ് അല്ല
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പ്പത്തിന്റെ സ്വര്ണ പീഠം കാണാതാവുകയും പിന്നീട് സ്പോണ്സറുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടില് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിലും പ്രതികരണവുമായി മുന് തിരുവിതാംകൂര് ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാര്. സ്വര്ണ പീഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹത വിജിലന്സ് അന്വേഷിക്കട്ടെയെന്ന് എ പത്മകുമാര് പറഞ്ഞു. സ്വര്ണ പീഠം എടുത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണനോ വാസുദേവനോ പ്രത്യേകിച്ച് ലാഭമുള്ള കേസ് അല്ല.അവര് എന്തിന് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നത് വിജിലന്സ് അന്വേഷിക്കണമെന്നും പത്മകുമാര് പറഞ്ഞു
പുതിയ പീഠം കൊണ്ട് വന്നപ്പോള് ശില്പവുമായി ചേരുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തിരികെ കൊടുത്ത് വിടുമ്പോള് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് രേഖ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. അവര് അത് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകും എന്ന് കരുതുന്നു. നടപടികള് എല്ലാം ചെയ്തത് അന്നത്തെ തിരുവാഭരണം കമ്മീഷണര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നും സ്പോണ്സര് ഉണ്ണികൃഷ്ണനുമായി വ്യക്തി ബന്ധമില്ലെന്നും എ പത്മകുമാര് പറഞ്ഞു.