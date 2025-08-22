Connect with us

Kerala

വോട്ട് വിവാദം: തൻ്റെ ജീവിതത്തില്‍ കയറിക്കൊത്തിയെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ആരെയും വിമർശിക്കില്ലെന്ന്

Published

Aug 22, 2025 6:31 pm |

Last Updated

Aug 22, 2025 6:32 pm

തൃശ്ശൂര്‍ | തൃശ്ശൂര്‍ വോട്ട് വിവാദത്തില്‍ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതികെ ബി ജെ പി നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപി. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ തൻ്റെ ജീവിതത്തില്‍ കയറി കൊത്തിയെന്ന് തൃശൂർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധി കൂടിയായ സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി.

മാധ്യമങ്ങള്‍ തന്നെ നാളുകളായി വേട്ടയാടുകയാണ്. തനിക്ക് കുടുംബം ഉണ്ടെന്ന് മറന്നു. തന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും കുടുംബപരമായ കാര്യങ്ങളിലും മാധ്യമങ്ങള്‍ ഇടപെടുകയാണെന്നും  കൊച്ചിയില്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിച്ചു.

‘എന്റെ ജീവിതത്തിലാണ് നിങ്ങള്‍ കയറി കൊത്തിയത്. എന്നില്‍ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. കുടുംബസ്ഥന്‍, ഭര്‍ത്താവ്, അച്ഛന്‍, മകന്‍ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക്. അതിനെയെല്ലാം ഹനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നത്. ഞാന്‍ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്?. എവിടെ നിന്ന് നിങ്ങള്‍ തുടങ്ങി?. കലാമണ്ഡലം ഗോപി ആശാന്‍, ആര്‍ എല്‍ വി രാമകൃഷ്ണന്‍ അങ്ങനെ എവിടെയൊക്കെ നിങ്ങള്‍ കയറി. അതിന് ഞാന്‍ എന്ത് പാപം ചെയ്തു. ഞാന്‍ ആരെയും വിമര്‍ശിച്ചിട്ടില്ല. ആരെയും ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നും  സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആരോപണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോടും സുരേഷ് ഗോപി കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയില്ല. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ആരെയും വിമർശിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞുമാറി. വോട്ട് വിവാദത്തിൽ ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷമാണ് സുരേഷ് ഗോപി പ്രതികരിക്കുന്നത്.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വോട്ട് വിവാദം: തൻ്റെ ജീവിതത്തില്‍ കയറിക്കൊത്തിയെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ പ്രതിഷേധം: പോലീസിന് നേരെയെറിഞ്ഞ കോഴികൾ ചത്തെന്ന് പരാതി

Kerala

സ്കൂളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷ- പ്രതിപക്ഷ വിവേചനമില്ല: മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

Kerala

ഓപറേഷൻ സൗന്ദര്യ: നാല് വ്യാജ ബ്രാൻഡുകൾക്കെതിരെ നടപടി

Kerala

വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മർകസ് മുതൽക്കൂട്ടെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻ കുട്ടി

Kerala

സ്കൂൾ അവധി മാറ്റം ഉൾപ്പെടെ നിർദേശിച്ച് കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ; പഠിക്കാന്‍ കമ്മിറ്റിയെ വെക്കാമെന്ന് വിദ്യാഭ്യസ മന്ത്രി

Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ രാജി സി പി എം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്