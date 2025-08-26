National
അമേരിക്കയുടെ പ്രതികാരച്ചുങ്കം; ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതിക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാകും; ഈ മേഖലകളിൽ കനത്ത പ്രതിസന്ധി
ന്യൂഡൽഹി | നാളെ മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് അമേരിക്ക 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. യുഎസിലേക്ക് ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉത്പന്നങ്ങളിൽ പകുതിയിലേറെയും ഈ ഉയർന്ന താരിഫ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലാകും. റഷ്യയിൽ നിന്ന് ക്രൂഡ് ഓയിലും സൈനിക ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പിഴയായാണ് അമേരിക്ക ഈ താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.
നിലവിൽ 25 ശതമാനം തീരുവയാണ് ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കെതിരെ യുഎസ് ചുമത്തുന്നത്. പുതിയതായി 25 ശതമാനം കൂടി ഏർപ്പെടുത്തുന്നതോടെ ആകെ താരിഫ് 50 ശതമാനമായി ഉയരും. ഓഗസ്റ്റ് 27-ന് രാവിലെ 9:31 മുതൽ ഈ പുതിയ തീരുവ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
പുതിയ നികുതി നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക ചെമ്മീൻ, വസ്ത്രങ്ങൾ, തുകൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ, രത്നങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ തൊഴിൽ-അധിഷ്ഠിത മേഖലകളെയാണ്. ഈ താരിഫ് ഇന്ത്യൻ ഉത്പന്നങ്ങളെ യുഎസ് വിപണിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശ്, വിയറ്റ്നാം, ശ്രീലങ്ക, കംബോഡിയ, ഇന്തോനേഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് യുഎസിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ തീരുവയാണ് നൽകേണ്ടിവരുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽ കയറ്റുമതിയുടെ 26% വരുന്ന ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയ്ക്ക് യുഎസ് താരിഫ് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. അപ്പാരൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ (AEPC) സെക്രട്ടറി ജനറൽ മിഥിലേഷ്വർ താക്കൂറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, യുഎസ് താരിഫ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച മേഖലകളിലൊന്നാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ്.
ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം രത്ന-ആഭരണ കയറ്റുമതിയുടെ ഏകദേശം 33% യുഎസിലേക്കാണ്. ഈ താരിഫ് ഈ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് പോളിഷ് ചെയ്ത വജ്ര വ്യവസായത്തിന് ഇത് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും.
ചില മേഖലകളെ ഉയർന്ന താരിഫിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്നിവ ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം കയറ്റുമതിയുടെ 17.6% വരുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും, യുഎസ്സിന്റെ മരുന്ന് ആവശ്യകതയുടെ 35% നിറവേറ്റുന്ന ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ഇത് ആശ്വാസമാകും.
യുഎസ്സിലെ ഉപഭോക്താക്കൾ പുതിയ ഓർഡറുകൾ നൽകുന്നത് നിർത്തിയെന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സ്പോർട്ട്സ് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് പങ്കജ് ചദ്ദ പറഞ്ഞു. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ കയറ്റുമതി 20-30 ശതമാനം കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ നികത്താൻ സർക്കാർ വായ്പ സബ്സിഡികളും മറ്റ് സഹായങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
ഈ താരിഫ് വർധനവ് ഇന്ത്യയുടെ 87 ബില്യൺ ഡോളർ ഉത്പന്ന കയറ്റുമതിയുടെ 55% വരെ ബാധിക്കുമെന്നാണ് കയറ്റുമതി സംഘങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇത് വിയറ്റ്നാം, ബംഗ്ലാദേശ്, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.