Connect with us

Uae

യു എ ഇയിൽ തണുപ്പ് കൂടുന്നു; താപനിലയിൽ ആറ് ഡിഗ്രി വരെ കുറവ്

സൈബീരിയൻ മർദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കൂടാനും നേരിയ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്.

Published

Dec 05, 2025 12:47 pm |

Last Updated

Dec 05, 2025 12:47 pm

അബൂദബി | യു എ ഇയിൽ ഈ മാസം തണുപ്പ് വർധിക്കുമെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം (എൻ സി എം) അറിയിച്ചു. സൈബീരിയൻ മർദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ തണുപ്പ് കൂടാനും നേരിയ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. നവംബറിനെ അപേക്ഷിച്ച് താപനിലയിൽ ഏകദേശം ആറ് ഡിഗ്രി വരെ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും പർവത മേഖലകളിലുമാണ് തണുപ്പ് കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുക.

ഡിസംബർ 23നാണ് ഔദ്യോഗികമായി ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഡിസംബറിൽ താപനിലയിൽ മൂന്ന് മുതൽ ആറ് ഡിഗ്രി വരെ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ദ്വീപുകളിലും പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മേഘാവൃതമായ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കും. രാത്രിയിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയുമായി നേരിയ മഴക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അന്തരീക്ഷ ഈർപ്പം വർധിക്കുന്നതിനാൽ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ മൂടൽമഞ്ഞോ നേരിയ പുകയോ രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. വെള്ളി, ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ഈർപ്പമുള്ള കാലാവസ്ഥയായിരിക്കും. തീരപ്രദേശങ്ങളിലും ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലും മൂടൽമഞ്ഞിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

പ്രതിന്ധിയില്‍ വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാര്‍; ഇന്ന് മാത്രം ഇന്‍ഡിഗോ 700 ഓളം സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായെടുത്ത കുഴിയില്‍ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ബലാത്സംഗകേസ്; മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു

Uae

ദുബൈയിൽ ലൈസൻസില്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്

Uae

എമിറേറ്റ്‌സ് ഏഷ്യ പാസ് ആരംഭിച്ചു; ഒന്നിച്ച് പത്ത് വിമാനങ്ങൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം

Uae

യു എ ഇയിൽ തണുപ്പ് കൂടുന്നു; താപനിലയിൽ ആറ് ഡിഗ്രി വരെ കുറവ്

National

റീപ്പോ നിരക്ക് 0.25 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് വരുത്തി അര്‍ബിഐ; ഭവന, വാഹന വായ്പകളുടെ പലിശ കുറയും