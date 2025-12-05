Kerala
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ലൈംഗിക വൈകൃതമുള്ളയാള്, പ്രതിക്ക് സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്ന നടപടികള് ചിലര് സ്വീകരിച്ചു: മുഖ്യമന്ത്രി
കൊച്ചി | മനുഷ്യമനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ലൈംഗിക വൈകൃതങ്ങളാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. അത്തരം ഒരു പൊതുപ്രവര്ത്തകനെ ആരോപണം വന്നപ്പോള് തന്നെ മാറ്റി നിര്ത്തുകയല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരം നേതൃത്വം അറിഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ടും ഭാവിയിലെ നിക്ഷേപം എന്നുവിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കയാണോ വേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. കൊച്ചിയില് മീറ്റ് ദ പ്രസില് സംസാരിക്കുകായയിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയെ പിടികൂടാത്തത് ഒത്തുകളിയെന്നാണ് ചിലര് പറയുന്നത്. എന്നാല് പോലീസ് ഫലപ്രദമായി നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പൊലീസിന്റെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് പ്രതിക്ക് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുന്ന നടപടികളാണ് ചിലര് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനിയെങ്കിലും അത്തരം നടപടികള് എടുക്കാതിരിക്കുക. പൊലീസ് ഫലപ്രദമായി തന്നെ പ്രവര്ത്തിച്ച് ആളെ കണ്ടെത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇയാളെ തൊട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാല് അവര്ക്കു നേരെ അസഭ്യ വര്ഷമാണ്. ഇതൊക്കെ സാധാരണ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ. ഏതെങ്കിലും പാര്ട്ടിയില് സംഭവിക്കുമോ. കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളില് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ നേതാവ് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് പിന്നില് നിന്ന് അണികള് ബഹളം വയ്ക്കുന്നത്. ആരും ഇയാളെ തൊടാന് പാടില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്തരമൊരു സംരക്ഷണവലയം എന്തിനാണ് ഒരുക്കാന് തയാറായത്.
എംപി എന്ന നിലയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ജോണ് ബ്രിട്ടാസ് ഇടപെട്ടത്. എംപിമാര് കേരളത്തിന്റെ അംബാസഡര്മാരായി പ്രവര്ത്തിക്കേണ്ടവരാണ്. ആ പ്രവര്ത്തനം ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഇപ്പോള് എംപിമാര് നടത്താറുണ്ട്. ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഇടപെടല് ശേഷി നാട് അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. അല്ലാതെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടിയായി കാണേണ്ടതില്ല
സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന ബദല് നയങ്ങള് മതനിരപേക്ഷതയും അതിന്റെ മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കൂടുതല് കരുത്തുപകരുന്നവായാണ്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെല്ലാം കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അംഗീകരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇതിനെ കൂടുതല് കരുത്തുറ്റതാക്കാനുള്ള സമീപനമായിരിക്കണം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വോട്ടര്മാര് സ്വീകരിക്കണമെന്നതാണ് അഭ്യര്ഥന.
കൊച്ചി നഗരത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും ബോധ്യമുളള കാര്യമാണ്. ആളുടെ കണ്ണിന്മുന്നിലുള്ള യാഥാര്ഥ്യം അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. സാധാരണവികസനം മാത്രമല്ല ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തെയും നഗരത്തിന്റെയും വികസനമാണ് നമുക്ക് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. കൊച്ചി മെട്രോ, വാട്ടര് മെട്രോ ഇവയെല്ലാം കേരളത്തിന് തന്നെ അഭിമാനമാണ്. സമൃദ്ധിയിലൂടെ വിശപ്പ് രഹിതനഗരമാകാനും കൊച്ചിക്ക് കഴിഞ്ഞു- മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു