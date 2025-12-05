Uae
എമിറേറ്റ്സ് ഏഷ്യ പാസ് ആരംഭിച്ചു; ഒന്നിച്ച് പത്ത് വിമാനങ്ങൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം
യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ യാത്രകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും വിവിധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ഒരേ നഗരം ഒന്നിലധികം തവണ സന്ദർശിക്കാനും ഏഷ്യ പാസ് വഴി സാധിക്കും
ദുബൈ | തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലുടനീളമുള്ള മൾട്ടി-സിറ്റി യാത്രകൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് പുതിയ പ്രാദേശിക യാത്രാ സംവിധാനമായ എമിറേറ്റ്സ് ഏഷ്യ പാസ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരൊറ്റ ബുക്കിംഗിൽ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലായി തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. തായ്്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, വിയറ്റ്നാം, മലേഷ്യ, കംബോഡിയ, സിംഗപ്പൂർ, ലാവോസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പത്ത് വിമാനങ്ങൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ യാത്രകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും വിവിധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ഒരേ നഗരം ഒന്നിലധികം തവണ സന്ദർശിക്കാനും ഏഷ്യ പാസ് വഴി സാധിക്കും. പ്ലാനുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ ഓരോ മാറ്റത്തിനും 15 ഡോളർ (ഏകദേശം 55 ദിർഹം) ഫീസ് നൽകി യാത്ര പുനഃക്രമീകരിക്കാം. വിപുലീകരിച്ച കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി എമിറേറ്റ്സ് തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ശൃംഖലയും പങ്കാളി എയർലൈനുകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
