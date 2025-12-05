Connect with us

Uae

എമിറേറ്റ്‌സ് ഏഷ്യ പാസ് ആരംഭിച്ചു; ഒന്നിച്ച് പത്ത് വിമാനങ്ങൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം

യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ യാത്രകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും വിവിധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ഒരേ നഗരം ഒന്നിലധികം തവണ സന്ദർശിക്കാനും ഏഷ്യ പാസ് വഴി സാധിക്കും

Published

Dec 05, 2025 12:53 pm |

Last Updated

Dec 05, 2025 12:53 pm
ദുബൈ | തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലുടനീളമുള്ള മൾട്ടി-സിറ്റി യാത്രകൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനായി എമിറേറ്റ്‌സ് എയർലൈൻസ് പുതിയ പ്രാദേശിക യാത്രാ സംവിധാനമായ എമിറേറ്റ്‌സ് ഏഷ്യ പാസ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഒരൊറ്റ ബുക്കിംഗിൽ ഏഴ് രാജ്യങ്ങളിലായി തടസ്സമില്ലാത്ത യാത്ര വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്. തായ്്ലൻഡ്, ഇന്തോനേഷ്യ, വിയറ്റ്‌നാം, മലേഷ്യ, കംബോഡിയ, സിംഗപ്പൂർ, ലാവോസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ടിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പത്ത് വിമാനങ്ങൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
യാത്രക്കാർക്ക് അവരുടെ യാത്രകൾ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാനും വിവിധ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കാനും ഒരേ നഗരം ഒന്നിലധികം തവണ സന്ദർശിക്കാനും ഏഷ്യ പാസ് വഴി സാധിക്കും. പ്ലാനുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ ഓരോ മാറ്റത്തിനും 15 ഡോളർ (ഏകദേശം 55 ദിർഹം) ഫീസ് നൽകി യാത്ര പുനഃക്രമീകരിക്കാം. വിപുലീകരിച്ച കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനായി എമിറേറ്റ്‌സ് തങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ശൃംഖലയും പങ്കാളി എയർലൈനുകളെയും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

പ്രതിന്ധിയില്‍ വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാര്‍; ഇന്ന് മാത്രം ഇന്‍ഡിഗോ 700 ഓളം സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായെടുത്ത കുഴിയില്‍ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ബലാത്സംഗകേസ്; മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു

Uae

ദുബൈയിൽ ലൈസൻസില്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്

Uae

എമിറേറ്റ്‌സ് ഏഷ്യ പാസ് ആരംഭിച്ചു; ഒന്നിച്ച് പത്ത് വിമാനങ്ങൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം

Uae

യു എ ഇയിൽ തണുപ്പ് കൂടുന്നു; താപനിലയിൽ ആറ് ഡിഗ്രി വരെ കുറവ്

National

റീപ്പോ നിരക്ക് 0.25 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് വരുത്തി അര്‍ബിഐ; ഭവന, വാഹന വായ്പകളുടെ പലിശ കുറയും