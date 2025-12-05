National
റീപ്പോ നിരക്ക് 0.25 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് വരുത്തി അര്ബിഐ; ഭവന, വാഹന വായ്പകളുടെ പലിശ കുറയും
വായ്പകളുടെ പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവോ (ഇഎംഐ) തിരിച്ചടവു കാലയളവോ കുറയാം
ന്യൂഡല്ഹി | അടിസ്ഥാനപലിശനിരക്കില് കുറവ് വരുത്ത് റിസര്വ് ബേങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ.
റീപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനമായയാണ് കുറച്ചിരിക്കുന്നത്. 0.25 ശതമാന്റെ കുറവാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്
ഇതോടെ അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തേക്ക് ഭവന, വാഹന, വ്യക്തിഗത വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്കില് കുറവുണ്ടാകും.വായ്പകളുടെ പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവോ (ഇഎംഐ) തിരിച്ചടവു കാലയളവോ കുറയാം. അതേ സമയം പുതിയ സ്ഥിരനിക്ഷേപങ്ങളുടെ പലിശയും ഇതിന് ആനുപാതികമായി കുറഞ്ഞേക്കും. പുതിയ നിക്ഷേപങ്ങള്ക്കോ നിലവിലുള്ളതിന്റെ കാലാവധി തീരുകയോ പുതുക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുതിയ പലിശനിരക്ക് ബാധകമാകുന്നത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
പ്രതിന്ധിയില് വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാര്; ഇന്ന് മാത്രം ഇന്ഡിഗോ 700 ഓളം സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കി
Kerala
തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായെടുത്ത കുഴിയില് വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന് മരിച്ചു
Kerala
ബലാത്സംഗകേസ്; മുന്കൂര് ജാമ്യം തേടി രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു
Uae
ദുബൈയിൽ ലൈസൻസില്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്
Uae
എമിറേറ്റ്സ് ഏഷ്യ പാസ് ആരംഭിച്ചു; ഒന്നിച്ച് പത്ത് വിമാനങ്ങൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം
Uae
യു എ ഇയിൽ തണുപ്പ് കൂടുന്നു; താപനിലയിൽ ആറ് ഡിഗ്രി വരെ കുറവ്
National