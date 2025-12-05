Connect with us

Kerala

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ല, സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കും; കെ ജയകുമാര്‍

സര്‍ക്കാരിന്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന പദവി വഹിക്കുന്നയാള്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗമോ പ്രസിഡന്റോ ആകുന്നതിന് അയോഗ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഡോ. ബി അശോകിന്റെ ഹരജിയില്‍ പറയുന്നത്.

Published

Dec 05, 2025 12:32 pm |

Last Updated

Dec 05, 2025 12:32 pm

തിരുവനന്തപുരം| സര്‍ക്കാരിന്റെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന പദവി വഹിക്കുന്നയാള്‍ തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗമോ പ്രസിഡന്റോ ആകുന്നതിന് അയോഗ്യതയുണ്ടെന്ന ഡോ. ബി അശോകിന്റെ ഹരജിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം നല്‍കുമെന്ന് തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കപ്പെട്ട കെ ജയകുമാര്‍. സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെയാണ് അശോകിന്റെ ഹരജി. താത്കാലിക ചുമതലയിലാണ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഇന്‍ ഗവണ്മെന്റ് (ഐഎംജി)സ്ഥാപനത്തില്‍ ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്ടര്‍ പദവി ഒഴിയുമെന്നും പുതിയ ഡയറക്ടര്‍ വരുന്നതുവരെ താല്‍ക്കാലിക ചുമതലയാണ് വഹിക്കുന്നതെന്നും കെ ജയകുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഒരു ജോലി വിട്ടെറിഞ്ഞ് വരാന്‍ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നില്ലെന്നും ജയകുമാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്റെ ആക്റ്റിനെതിരെയാണ് കെ ജയകുമാറിന്റെ നിയമനമെന്നാണ്
സംസ്ഥാന കാര്‍ഷിക ഉല്പാദന കമ്മിഷണര്‍ ഡോ. ബി അശോക് പറയുന്നത്. സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരന് ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് അംഗമായിരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. തിരുവനന്തപുരം പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ജില്ലാ കോടതി ഹരജി ഫയലില്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരജിയില്‍ കെ ജയകുമാറിനും ദേവസ്വം സെക്രട്ടറിക്കും സര്‍ക്കാരിനും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

National

പ്രതിന്ധിയില്‍ വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാര്‍; ഇന്ന് മാത്രം ഇന്‍ഡിഗോ 700 ഓളം സര്‍വീസുകള്‍ റദ്ദാക്കി

Kerala

തിരുവനന്തപുരത്ത് റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായെടുത്ത കുഴിയില്‍ വീണ് ബൈക്ക് യാത്രികന്‍ മരിച്ചു

Kerala

ബലാത്സംഗകേസ്; മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യം തേടി രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു

Uae

ദുബൈയിൽ ലൈസൻസില്ലാത്ത സ്ഥാപനത്തിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്

Uae

എമിറേറ്റ്‌സ് ഏഷ്യ പാസ് ആരംഭിച്ചു; ഒന്നിച്ച് പത്ത് വിമാനങ്ങൾ വരെ ബുക്ക് ചെയ്യാം

Uae

യു എ ഇയിൽ തണുപ്പ് കൂടുന്നു; താപനിലയിൽ ആറ് ഡിഗ്രി വരെ കുറവ്

National

റീപ്പോ നിരക്ക് 0.25 ശതമാനത്തിന്റെ കുറവ് വരുത്തി അര്‍ബിഐ; ഭവന, വാഹന വായ്പകളുടെ പലിശ കുറയും