Connect with us

Kerala

മലപ്പുറത്ത് വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ടുമരണം

വലിയ പറമ്പില്‍ ലോറിക്ക് പിന്നില്‍ കാറിടിച്ചാണ് അപകടം

Published

Sep 26, 2025 10:05 pm |

Last Updated

Sep 26, 2025 10:31 pm

മലപ്പുറം | വലിയ പറമ്പില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ടുപേര്‍ മരിച്ചതായി വിവരം. ലോറിക്കു പിന്നില്‍ കാറിടിച്ചാണ് അപകടം. രാത്രി ഒമ്പതുമണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

മരിച്ച ഒരാള്‍ തിരൂര്‍ സ്വദേശിയും ഒരാള്‍ താന്നൂര്‍ സ്വദേശിയുമാണ്. കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് ജീവാപായം ഉണ്ടായതായി ഭയപ്പെടുന്നു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥി സംഗമത്തിലൂടെ പരിചയം പുതുക്കി ടീച്ചറുടെ 21 പവനും രണ്ടുലക്ഷവും തട്ടിയ പ്രതി പിടിയില്‍

Kerala

മലപ്പുറത്ത് വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ടുമരണം

Kerala

അയ്യപ്പസംഗമം; കോട്ടയത്ത് വിശദീകരണവുമായി യു ഡി എഫ്

Eranakulam

വൈപ്പിനില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു

International

നെതന്യാഹുവിനെതിരെ യു എന്നില്‍ വാക്കൗട്ട്; ഇറങ്ങിപ്പോയത് നൂറോളം പ്രതിനിധികള്‍

Kerala

വയനാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായി ടി ജെ ഐസക് ചുമതലയേറ്റു

Kerala

എസ് ഐ ആര്‍ കേരളത്തില്‍ നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്രം പിന്തിരിയണം: എം വി ഗോവിന്ദന്‍