Kerala
മലപ്പുറത്ത് വാഹനാപകടത്തില് രണ്ടുമരണം
വലിയ പറമ്പില് ലോറിക്ക് പിന്നില് കാറിടിച്ചാണ് അപകടം
മലപ്പുറം | വലിയ പറമ്പില് വാഹനാപകടത്തില് രണ്ടുപേര് മരിച്ചതായി വിവരം. ലോറിക്കു പിന്നില് കാറിടിച്ചാണ് അപകടം. രാത്രി ഒമ്പതുമണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
മരിച്ച ഒരാള് തിരൂര് സ്വദേശിയും ഒരാള് താന്നൂര് സ്വദേശിയുമാണ്. കൂടുതല് പേര്ക്ക് ജീവാപായം ഉണ്ടായതായി ഭയപ്പെടുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
പൂര്വ വിദ്യാര്ഥി സംഗമത്തിലൂടെ പരിചയം പുതുക്കി ടീച്ചറുടെ 21 പവനും രണ്ടുലക്ഷവും തട്ടിയ പ്രതി പിടിയില്
Kerala
മലപ്പുറത്ത് വാഹനാപകടത്തില് രണ്ടുമരണം
Kerala
അയ്യപ്പസംഗമം; കോട്ടയത്ത് വിശദീകരണവുമായി യു ഡി എഫ്
Eranakulam
വൈപ്പിനില് വിദ്യാര്ഥി മുങ്ങിമരിച്ചു
International
നെതന്യാഹുവിനെതിരെ യു എന്നില് വാക്കൗട്ട്; ഇറങ്ങിപ്പോയത് നൂറോളം പ്രതിനിധികള്
Kerala
വയനാട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റായി ടി ജെ ഐസക് ചുമതലയേറ്റു
Kerala