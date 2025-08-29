Articles
ട്രംപിന് വഴി വെട്ടുകയാണ്
ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുവ യുദ്ധവും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജി എസ് ടി പരിഷ്കരണവും ഫലത്തില് കേരളത്തിന് ഇരട്ട ഇരുട്ടടിയാണ്. പകരച്ചുങ്കവും എണ്ണച്ചുങ്കവും നമ്മുടെ കയറ്റുമതി മേഖലയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും.
സെപ്തംബര് മൂന്ന്, നാല് തീയതികളില് ചേരുന്ന ജി എസ് ടി കൗണ്സില് യോഗത്തില് നിര്ണായകമായ ചില നികുതി പരിഷ്കാര നിര്ദേശങ്ങള് ചര്ച്ച ചെയ്യുകയാണ്. നിലവിലുള്ള ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജി എസ് ടി) നിരക്കുകളുടെ തട്ടുകള് പകുതിയാക്കാനുള്ള നിര്ദേശമായിരിക്കും പരിഗണിക്കുക. ജി എസ് ടിക്ക് നിലവില് നാല് നികുതി നിരക്കുകളുണ്ട്. അഞ്ച്, 12, 18, 28 എന്നിങ്ങനെ. ജി എസ് ടിയെ രണ്ട് സ്ലാബുകളില് മാത്രമായി നിലനിര്ത്താനാണ് കേന്ദ്രം നിര്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് അഞ്ച്, 18 എന്നിങ്ങനെ നികുതി നിരക്കുകള് മതിയെന്നതാണ് നിലപാട്. ഇതിന് ജി എസ് ടി കൗണ്സിലിന്റെ അംഗീകാരം തേടാനായാണ് ഇപ്പോള് യോഗം വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ജി എസ് ടി സമ്പ്രദായം സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുമാന നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച്, അത് നടപ്പാക്കാന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തീരുമാനിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങള് പിച്ചച്ചട്ടിയുമായി കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിനു മുന്നില് യാചിക്കേണ്ടുന്ന അവസ്ഥ വരുമെന്നത് അന്നേ പാര്ലിമെന്റിന്റെ അടക്കം ശ്രദ്ധയില് കൊണ്ടുവന്നതുമാണ്. അത് ഏതാണ്ടെല്ലാം യാഥാര്ഥ്യമായ ഘട്ടമാണിത്. അതിനിടയിലാണ് കൂനിന്മേല് കുരു പോലെ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വരുമാനത്തില് വന്തിരിച്ചടിക്ക് കാരണമാകാവുന്ന മറ്റൊരു തീരുമാനം അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്നത്. ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് വരുമാന നഷ്ടമില്ലാത്ത നികുതി നിരക്ക് (റവന്യൂ നൂട്രല് റേറ്റ്) 15.3 ശതമാനമായാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. 2017-18ല് നികുതിഘടന പരിഷ്കരിച്ചപ്പോള് റവന്യു ന്യൂട്രല് റേറ്റ് 11.3 ശതമാനമായി താഴ്ന്നു. സംസ്ഥാന വരുമാനത്തെ വലിയ തോതില് ബാധിക്കുന്നതായി പരിഷ്കരണം മാറി. 14 ശതമാനം നികുതി വരുമാന വാര്ഷിക വളര്ച്ച ഉറപ്പാക്കുമെന്നാണ് നടപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് പറഞ്ഞത്. ഈ ലക്ഷ്യം എത്താത്ത സ്ഥിതിയില് കുറവു വരുന്ന വരുമാനത്തിന് ആനുപാതികമായി പ്രഖ്യാപിച്ച നഷ്ടപരിഹാര പദ്ധതി അഞ്ചാം വര്ഷം അവസാനിപ്പിച്ചു. കേന്ദ്രം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വരുമാന വളര്ച്ച സാധ്യമായതുമില്ല.
നികുതി വരുമാനത്തിലുണ്ടാകാവുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഉള്പ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളില് ഒരു പഠനവും ഇല്ലാതെയാണ് പുതിയ ജി എസ് ടി പരിഷ്കരണ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോള് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നികുതി പരിഷ്കരണങ്ങള് നടപ്പായാല് കേരളത്തിന് ഏതാണ്ട് 8,000 മുതല് 9,000 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാന നഷ്ടം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തല്. ഒട്ടോമൊബൈല് മേഖലയിലെ 28 ശതമാനം നികുതി
18 ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തിയാല്, പ്രതിവര്ഷം 1,100 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകാം. സിമന്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വൈറ്റ് ഗുഡ്സ് മേഖലയിലും വലിയ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകും.
ജി എസ് ടി നിരക്ക് ഇനിയും കുറക്കുന്നതിനെ കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിനെ പിന്തുണക്കുന്ന സംസ്ഥാന സര്ക്കാറുകള് പോലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാര്ഥ്യം. പുതിയ പരിഷ്കാരം കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്ക്കാറുകള്ക്ക് 60,000 കോടി രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അവകാശപ്പെട്ടത്. എന്നാല്, ഏതാണ്ട് നാല് ലക്ഷം കോടിയില്പ്പരം രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നാണ് പൊതുവിലയിരുത്തല്.
ഇതിന്റെ യാഥാര്ഥ ഭാരം ചുമക്കേണ്ടിവരിക കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളാണ്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിന് മറ്റ് വരുമാന മാര്ഗങ്ങളുണ്ട്. പൊതുമേഖലാ ബേങ്കുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ലാഭവിഹിതമായി കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 2.89 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിന് ലഭിച്ചത്. ഈ വര്ഷം 3.25 ലക്ഷം കോടി രൂപ ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര ബജറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞവര്ഷം റിസര്വ് ബേങ്ക് കരുതല് ധനത്തില് നിന്ന് 2.69 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിന് നല്കിയത്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് വിവിധ സെസുകളിലൂടെ വന് തുക പിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിന്റെ ആകെ വരുമാനത്തിന്റെ 20 ശതമാനത്തോളം സെസുകളില് നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 2016-17 മുതല് 2022-23 വരെ പിരിച്ച സെസിന്റെ കണക്കുകള് പരിശോധിച്ചാല് 15.34 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്ര സര്ക്കാറിന് ലഭിച്ചത്. ജി എസ് ടി പരിഷ്കരണം പാവപ്പെട്ടവര്ക്കും മധ്യ വരുമാനക്കാര്ക്കും നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുന്നത്. എന്നാല്, ഇത് നികുതി ഭാരം കുറക്കല് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നടപടിയല്ല. അമേരിക്കന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപിനു മുന്നില് രാജ്യത്തിന്റെ കീഴടങ്ങലാണ്. മരിച്ച സമ്പദ്ഘടന എന്നാണ് ഇന്ത്യന് സമ്പദ്ഘടനയെ ട്രംപ് പരിഹസിച്ചത്. നമ്മുടെ ഉയര്ന്ന നികുതി നിരക്കാണ് ഈ മരവിപ്പിന് കാരണമെന്നും, അത് കുറക്കണമെന്നുമാണ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പകരച്ചുങ്കവും എണ്ണച്ചുങ്കവും അടിച്ചേല്പ്പിക്കുക വഴി ട്രംപ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഈ നികുതികള് കുറപ്പിക്കുക, അമേരിക്കന് ഉത്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇന്ത്യയിലേക്ക് യഥേഷ്ടം എത്തിച്ച് വില്ക്കാനുള്ള അവസരമൊരുക്കുക എന്നതാണ്. ട്രംപ്-മോദി കൂട്ടുകെട്ട് അത് യാഥാര്ഥ്യമാക്കുകയാണ്. ഇത് ട്രംപിനു വേണ്ടിയുള്ള മോദിയുടെ പാത തെളിക്കലാണ്. മോദിക്ക് രാജ്യതാത്പര്യം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിതാത്പര്യവും ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. 2025 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തില് ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാരം 11.47 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടേതാണ്. ഇതില് 7.3 ലക്ഷം കോടി അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കയറ്റുമതി മൂല്യമാണ്. അതില് ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും ഉള്പ്പെടുന്നു. അതേസമയം യു എസില് നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി മൂല്യം 3.94 ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു. 3.58 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ വ്യാപാര മിച്ചം ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്കയുമായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് മാറ്റമാണ് ട്രംപ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഒപ്പം ട്രംപിന് വ്യക്തിപരമായും ഇന്ത്യന് വിപണിയില് താത്പര്യമുണ്ട്. ട്രംപിന്റെ കമ്പനിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്നാംകിട ബില്ഡര്മാരുമായി പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. ഇത്തരം ദേശീയവും വ്യക്തിപരവുമായ താത്പര്യങ്ങള് സംരക്ഷിക്കാന് ട്രംപിന് ഇന്ത്യന് വിപണി പൂര്ണമായും തുറന്നുകിട്ടണം. തങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയുമായുള്ള വ്യാപാര കമ്മി മറികടന്ന് വ്യാപാര മിച്ചത്തിലേക്ക് കച്ചവടം കൊഴുപ്പിക്കണം. അതിന് ഇന്ത്യയിലെ ജി എസ് ടി നികുതി ഘടനയില് പൊളിച്ചെഴുത്ത് വേണം. നികുതി നിരക്കുകള് വന്തോതില് കുറക്കണം. അതിനുള്ള വഴിയൊരുക്കലിനായാണ് തീരുവ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഉഭയകക്ഷി വ്യാപാര കരാര് ചര്ച്ചകളെ ആയുധമാക്കി സമ്മര്ദതന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുവ യുദ്ധവും പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ച തീരുവ യുദ്ധവും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച ജി എസ് ടി പരിഷ്കരണവും ഫലത്തില് കേരളത്തിന് ഇരട്ട ഇരുട്ടടിയാണ്. പകരച്ചുങ്കവും എണ്ണച്ചുങ്കവും നമ്മുടെ കയറ്റുമതി മേഖലയെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും. 2023-24ല് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് 36,958 കോടി രൂപയുടെ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള് കയറ്റുമതി ചെയ്തിരുന്നു. ഇതില് കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് 6,410 കോടി രൂപയുടേതാണ്. 17.34 ശതമാനം. ചൈന കഴിഞ്ഞാല് കേരളത്തില് നിന്നാണ് അമേരിക്ക ഏറ്റവും കൂടുതല് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങള് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത്. സമുദ്രോത്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയില് 12 ശതമാനം കേരളമാണ് സംഭാവന ചെയ്യുന്നത്. 2023-24ല് 7,232 കോടി രൂപയുടെ കയറ്റുമതിയുണ്ടായി. അമേരിക്കന് അധികച്ചുങ്ക നയം കേരളത്തിന്റെ സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി വ്യവസായത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും. കയര് വ്യവസായവും ഭീഷണിയിലാണ്. മാറ്റ്സ്, ബ്രഷ്, കൊക്കോ പിറ്റ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള കയര് ഉത്പന്നങ്ങളാണ് നിലവില് അമേരിക്കയിലേക്ക് അയക്കുന്നത്. അത് കുറയും. ചെറുകിട, സഹകരണ കയര് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും കയര് തൊഴിലാളികളുടെയും ഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന വളര്ച്ചയെ തളര്ത്തും.