Kerala

ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കി; പത്തനംതിട്ട ചരല്‍ക്കുന്നില്‍ യുവാക്കള്‍ക്ക് ക്രൂരമര്‍ദനം

ആലപ്പുഴ, റാന്നി സ്വദേശികളായ യുവാക്കള്‍ക്കാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. ദമ്പതികളായ ജയേഷ്, രശ്മി എന്നിവരാണ് മര്‍ദിച്ചത്. ഇവര്‍ മനോവൈകൃതമുള്ളവരാണെന്ന് പോലീസ്.

Sep 14, 2025 10:58 am

Sep 14, 2025 10:59 am

പത്തനംതിട്ട | ചരല്‍ക്കുന്നില്‍ യുവാക്കള്‍ക്ക് ക്രൂരമര്‍ദനം. ആലപ്പുഴ, റാന്നി സ്വദേശികളായ യുവാക്കള്‍ക്കാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്.

ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കിയായിരുന്നു മര്‍ദനം. സൗഹൃദം നടിച്ച് വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദിക്കുകയായിരുന്നു.

ദമ്പതികളായ ജയേഷ്, രശ്മി എന്നിവരാണ് മര്‍ദിച്ചത്. ഇവര്‍ മനോവൈകൃതമുള്ളവരാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

 

 

