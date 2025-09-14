Connect with us

National

രാജസ്ഥാനിലെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; 90 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ആശുപത്രിയില്‍

ഉച്ചഭക്ഷണമായ ചപ്പാത്തിയും കറിയും കഴിച്ചതോടെ വയറുവേദനയും ഛര്‍ദിയും അനുഭവപ്പെടു കയായിരുന്നു.

Published

Sep 14, 2025 7:44 am |

Last Updated

Sep 14, 2025 7:44 am

ജയ്പുര്‍ | രാജസ്ഥാനിലെ ദൗസ ജില്ലയില്‍ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ തുടര്‍ന്ന് 90 വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സര്‍ക്കാര്‍ സ്‌കൂളില്‍ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യമുണ്ടാവുകയായിരുന്നു. വയറുവേദനയും ഛര്‍ദിയും അനുഭവപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

156 വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് ഉച്ചഭക്ഷണമായ ചപ്പാത്തിയും കറിയും കഴിച്ചത്. ഇവരില്‍ 90 പേര്‍ക്കാണ് ഭക്ഷ്യവിഷബാധയേറ്റത്. മെഡിക്കല്‍ സംഘം സ്‌കൂളിലെത്തി പ്രാഥമിക ചികിത്സ നല്‍കിയ ശേഷമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. എല്ലാവരും അപകടനില തരണം ചെയ്തതായാണ് വിവരം.

സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കി; പത്തനംതിട്ട ചരല്‍ക്കുന്നില്‍ യുവാക്കള്‍ക്ക് ക്രൂരമര്‍ദനം

Kerala

ടേക്ക് ഓഫിനിടെ പക്ഷി ഇടിച്ചു; കണ്ണൂരില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

Uae

ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ദുബൈ കാമ്പസ് ശൈഖ് ഹംദാന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

Uae

യു എ ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: ഒരുക്കങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചു

International

റഷ്യന്‍ എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ അധിക തീരുവ ഈടാക്കും; ചൈനക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണം; സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഹരജി

Kerala

വിമാനം റദ്ദാക്കി; തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തില്‍ പ്രതിഷേധവുമായി യാത്രക്കാര്‍