മോദി, ഷി, പുടിൻ ; ട്രംപ് പേടിച്ചോ?
ഇന്ത്യക്ക് ആര്ക്ക് മുന്നിലും പതറാതെ നില്ക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ട്. അത് പക്ഷേ, ഇന്നുണ്ടായതല്ല. എല്ലാതരം തീവ്രദേശീയതയോടും സമ്രാജ്യത്വ പ്രവണതകളോടും എതിരിട്ട വലിയ നേതാക്കള് ഈ ജനതയോടൊപ്പം നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചതാണത്. ബീജിംഗില് നിന്ന് മടങ്ങിവന്ന് ആദ്യം വായിക്കേണ്ടത് പഞ്ചശീല തത്ത്വങ്ങളാണ..
വൈറ്റ് ഹൗസ് ട്രേഡ് അഡൈ്വസര് പീറ്റര് നവാരോ. ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിലെ ഉന്നതനാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ. റഷ്യയുമായി എണ്ണയിടപാട് നടത്തി ചില ബ്രാഹ്മണര് ലാഭം കൊയ്യുകയാണ്, ഇന്ത്യക്കാര് വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ്. നവാരോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ? എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ഹിന്ദുത്വവാദികളെ അമേരിക്കന് നിയന്ത്രിത കോര്പറേറ്റ് ലോകത്തിന് മടുത്തു തുടങ്ങിയോ? വലിയ മാറ്റങ്ങളാണോ അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നത്?
