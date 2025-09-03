എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കും ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും പ്രവേശനമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്?
എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേകളിൽ ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾക്കും ഓട്ടോറിക്ഷകൾക്കും പ്രവേശനം നിഷേധിക്കുന്നത് സുരക്ഷ, വേഗത, ഗതാഗതത്തിന്റെ സുഗമമായ ഒഴുക്ക് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന ഗതാഗത നയമാണ്.
Latest
Idukki
കെ എസ് ആര് ടി സി ബസും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ചു; ഒരാള് മരിച്ചു
Kerala
ശ്രീനാരായണ ഗുരു സര്വമത സമ്മേളനം നടത്താന് കാരണം മാപ്പിള ലഹള; വീണ്ടും വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി വെള്ളാപ്പള്ളി
Organisation
ഗ്രാന്ഡ് മൗലിദ് ജല്സ ഈമാസം അഞ്ചിന് അബൂദബിയില്
Business
കുവൈത്തില് ലുലു ഡെയ്ലി പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ചു
Kerala
പരാതി നല്കി വ്യക്തിഹത്യ ചെയ്യാന് ശ്രമം; കോണ്ഗ്രസ് നേതാവിനെതിരെ മാനനഷ്ടക്കേസുമായി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്
Editors Pick
ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെ 'ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ്' ഫീച്ചർ ഇനി വാട്സ്ആപ്പിലും
National