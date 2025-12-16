National
ഡല്ഹി-ആഗ്ര യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയില് വാഹനങ്ങള് കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചു; നാലു മരണം
മൂന്നു കാറുകളും ഏഴ് ബസുകളും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു
ന്യൂഡല്ഹി| ഡല്ഹി-ആഗ്ര യമുന എക്സ്പ്രസ്വേയില് വാഹനങ്ങള് കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചു. അപകടത്തില് നാലു പേര് മരിച്ചു. 25 ലേറെ ആളുകള്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മഥുരയില് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെയായിരുന്നു അപകടം. കനത്ത മൂടല് മഞ്ഞാണ് അപകടകാരണമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. എക്സ്പ്രസ്വേയിലെ മൈല് സ്റ്റോണ് 127ന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
മൂന്നു കാറുകളും ഏഴ് ബസുകളും തമ്മില് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഏഴ് ബസുകളില് ഒന്ന് സാധാരണ ബസും ആറെണ്ണം സ്ലീപ്പര് ബസുകളുമാണ്. കൂട്ടിയിടിച്ചതിന് പിന്നാലെ ബസുകള്ക്ക് തീപിടിച്ചു. ഫയര്ഫോഴ്സിന്റെ 11 യൂണിറ്റുകള് എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
National
ഡല്ഹി-ആഗ്ര യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയില് വാഹനങ്ങള് കൂട്ടിയിടിച്ച് തീപിടിച്ചു; നാലു മരണം
Kerala
വയനാട് പച്ചിലക്കാട് ജനവാസ മേഖലയില് ഇറങ്ങിയ കടുവയെ കണ്ടെത്താനുള്ള ദൗത്യം തുടരുന്നു; കടുവയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
Kerala
മേയര്, ചെയര്പേഴ്സണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മാസം 26ന്; പഞ്ചായത്തുകളില് 27 ന് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
Kerala
മലപ്പുറം വേങ്ങരയില് യുവതിയെ ഭര്ത്താവിന്റെ വീട്ടില് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തി
Kerala
വിജില് തിരോധാനക്കേസ്; സരോവരത്തെ ചതുപ്പില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ശരീര ഭാഗങ്ങള് വിജിലിന്റേത്, ഡിഎന്എ സ്ഥിരീകരണം
Kerala
പത്തനംതിട്ട വടശ്ശേരിക്കരയില് ശബരിമല തീര്ത്ഥാടകര് സഞ്ചരിച്ച ബസ് മറിഞ്ഞു; നാല് പേര്ക്ക് പരുക്ക്, ഒരാളുടെ കാല് അറ്റു
National