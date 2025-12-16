Kerala
പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി
സ്ത്രീയുടെ പരാതിയില് സന്ദീപ് വാര്യരടക്കം ആറ് പേര്ക്കെതിരെയാണ് സൈബര് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
തിരുവനന്തപുരം| രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എക്കെതിരെ പരാതി നല്കിയ സ്ത്രീക്കെതിരെ സൈബര് അധിക്ഷേപം നടത്തിയെന്ന കേസില് സന്ദീപ് വാര്യരുടെ മുന്കൂര് ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി. വ്യാഴാഴ്ചയിലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. സ്ത്രീയുടെ പരാതിയില് സന്ദീപ് വാര്യരടക്കം ആറ് പേര്ക്കെതിരെയാണ് സൈബര് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
മഹിളാ കോണ്ഗ്രസ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറി രഞ്ജിത പുളിക്കനാണ് കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി. അഭിഭാഷക ദീപ ജോസഫ് രണ്ടാം പ്രതിയും ദീപ ജോസഫ് എന്ന് പേരുള്ള മറ്റൊരു അക്കൗണ്ട് ഉടമ മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. സന്ദീപ് വാര്യര് നാലാം പ്രതിയും രാഹുല് ഈശ്വര് അഞ്ചാം പ്രതിയും പാലക്കാട് സ്വദേശിയായ വ്ലോഗര് കേസിലെ ആറാം പ്രതിയുമാണ്.
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷന്സ് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷകള് പരിഗണിക്കുന്നത്. സൈബര് അധിക്ഷേപ പരാതിയില് ജയിലില് കഴിഞ്ഞിരുന്ന രാഹുല് ഈശ്വറിന് ഇന്നലെ ജാമ്യം ലഭിച്ചു.