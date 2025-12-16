Connect with us

Kerala

താനൂർ മൂച്ചിക്കലിൽ മധ്യവയസ്കൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ

ചെറിയമുണ്ടം തറയിൽ സ്വദേശി കാഞ്ഞിരങ്ങാട് കുഞ്ഞിൻ (67) ആണ് മരിച്ചത്.

Published

Dec 16, 2025 11:48 am |

Last Updated

Dec 16, 2025 11:48 am

താനൂർ| താനൂർ മൂച്ചിക്കലിൽ മധ്യവയസ്കനെ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ചെറിയമുണ്ടം തറയിൽ സ്വദേശി കാഞ്ഞിരങ്ങാട് കുഞ്ഞിൻ (67) ആണ് മരിച്ചത്.  ഇന്ന് രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ മൂച്ചിക്കൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ നാട്ടുകാർ കാണുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ പോലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് വിളിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടി ഡി ആർ എഫ് വളണ്ടിയർമാർ സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി. ടി ഡി ആർ എഫ് വളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ അർഷാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള താനൂർ, തിരൂർ യൂണിറ്റിലെ അംഗങ്ങളും താനൂർ എസ് ഐ സുജിത്ത് ദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘവും തിരൂർ ആർ പി എഫ് എസ് ഐ സുനിൽ കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. മൃതദേഹം തിരൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.

 

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

എല്‍ഡിഎഫിനൊപ്പം ഉറച്ചുനില്‍ക്കുന്നു; മുന്നണി മാറ്റം തള്ളി ജോസ് കെ മാണി

National

ബംഗാളില്‍ എസ്‌ഐആര്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

Kerala

പരാതിക്കാരിയെ അപമാനിച്ച കേസ്; സന്ദീപ് വാര്യരുടെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കുന്നത് മാറ്റി

National

നാഷണല്‍ ഹെറാള്‍ഡ് കേസ്: രാഹുലിനും സോണിയയ്ക്കും ആശ്വാസം; അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ നടപടി പാടില്ലെന്ന് കോടതി

Kerala

താനൂർ മൂച്ചിക്കലിൽ മധ്യവയസ്കൻ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ച നിലയിൽ

Kerala

ചലച്ചിത്രമേളയില്‍ സിനിമകള്‍ക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആരെയാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്; മന്ത്രി സജി ചെറിയാന്‍

Kerala

ആലപ്പുഴയില്‍ ഓടികൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആര്‍ടി ബസിന്റെ ടയര്‍ ഊരിത്തെറിച്ചു; ഡിവൈഡറില്‍ ഇടിച്ചു കയറി, വന്‍ അപകടം ഒഴിവായി