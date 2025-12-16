Kerala
മേയര്, ചെയര്പേഴ്സണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ മാസം 26ന്; പഞ്ചായത്തുകളില് 27 ന് പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഈ മാസം 21ന്
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്തെ കോര്പ്പറേഷന് മേയര്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയര്പേഴ്സണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള് ഡിസംബര് 26ന്.. രാവിലെ 10.30നാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുക. ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 ന് ശേഷം ഡെപ്യൂട്ടി മേയര്, ഡെപ്യൂട്ടി ചെയര്പേഴ്സണ്മാരെയും തെരഞ്ഞെടുക്കും. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പില് വിജയിച്ച അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഈ മാസം 21ന് ആയിരിക്കും. ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബര്27ന് രാവിലെ 10.30നും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2.30നും നടക്കും.
തദ്ദേശതെരഞ്ഞെടുപ്പു നടപടികള് പൂര്ത്തിയായതോടെ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം പിന്വലിച്ചു. സ്ഥാനാര്ഥികളുടെ മരണത്തെത്തുടര്ന്ന് മൂന്നു വാര്ഡുകളില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മൂത്തേടം, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാമ്പാക്കുട ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലും, തിരുവനന്തപുരം കോര്പ്പറേഷനിലെ 66-ാം ഡിവിഷനായ വിഴിഞ്ഞത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്ത്തിയാകുന്നതുവരെ മാതൃകാപെരുമാറ്റചട്ടം നിലനില്ക്കും.