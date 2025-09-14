Uae
ബൗദ്ധിക വൈകല്യമുള്ളവര്ക്ക് വേണ്ടി ആഗോള സമ്മേളനം നാളെ ഷാര്ജയില്
150-ലധികം പ്രഭാഷകരെത്തും. 70-ലധികം രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 500 പേരുടെ ലോക കോണ്ഗ്രസാണിത്. സെപ്തംബര് 15 മുതല് 17 വരെ ഷാര്ജ എക്സ്പോ സെന്ററിലാണ് പരിപാടി.
ഷാര്ജ | ബൗദ്ധിക വൈകല്യമുള്ളവര്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യാന്തര സമ്മേളനം ‘വി ആര് ഇന്ക്ലൂഷന്’നാളെ ഷാര്ജയില് ആരംഭിക്കും. 150-ലധികം പ്രഭാഷകരെത്തും. 70-ലധികം രാജ്യങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന 500 പേരുടെ ലോക കോണ്ഗ്രസാണിത്. സെപ്തംബര് 15 മുതല് 17 വരെ ഷാര്ജ എക്സ്പോ സെന്ററിലാണ് പരിപാടി.
112 പ്രതിനിധികളുമായി യു എ ഇ നേതൃത്വം നല്കുന്നു. നാല് ഭാഷകളിലുള്ള തത്സമയ വിവര്ത്തനം ഉണ്ടാകും. സെപ്തംബര് 14 നും 18 നും കുടുംബ ഉച്ചകോടി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭക്ഷണം, കരകൗശല വസ്തുക്കള്, പ്രകടനങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ ഇമറാത്തി പൈതൃകം പ്രദര്ശിപ്പിക്കും. ഷാര്ജ മാരിടൈം മ്യൂസിയവും അല് ബത്തേയും പൈതൃക ദിനത്തിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. പുതിയ പുസ്തക പ്രകാശനം ശാക്തീകരണ ആസൂത്രണം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
യു എ ഇ സുപ്രീം കൗണ്സില് അംഗവും ഷാര്ജ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുല്ത്താന് ബിന് മുഹമ്മദ് അല് ഖാസിമിയുടെ രക്ഷാകര്തൃത്വത്തിലാണ് വേള്ഡ് കോണ്ഗ്രസ് 2025. ബൗദ്ധിക വൈകല്യമുള്ളവരുടെ ശാക്തീകരണത്തിന്റെ വിഷയങ്ങള് ആഗോള അജണ്ടയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
74 രാജ്യങ്ങളില് നിന്നുള്ള 500-ലധികം പേര് അടങ്ങുന്ന 59 ചര്ച്ചാ പാനലുകള് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉള്പ്പെടുത്തല് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി സമര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലുതും വൈവിധ്യപൂര്ണവുമായ ഒത്തുചേരലുകളില് ഒന്നായി കോണ്ഗ്രസിന്റെ പദവി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
വിശാലമായ അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തം
പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ വൈവിധ്യം കോണ്ഗ്രസിന്റെ യഥാര്ഥ ആഗോള വ്യാപ്തിയെ അടിവരയിടുന്നു. 151 പ്രതിനിധികളുമായി മധ്യപൗരസ്ത്യ ദേശമാണ് മുന്നില്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 112 പ്രതിനിധികളുമായി ആഫ്രിക്ക, 93 പ്രതിനിധികളുമായി ഏഷ്യ, 66 പ്രതിനിധികളുമായി യൂറോപ്പ്, 56 പങ്കാളികളുമായി അമേരിക്ക എന്നിവയുണ്ട്. ദേശീയ തലത്തില്, 112 പങ്കാളികളുമായി യു എ ഇയാണ് പട്ടികയില് മുന്നില്, 48 പ്രതിനിധികളുമായി മൗറീഷ്യസും 33 പ്രതിനിധികളുമായി ജപ്പാനും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്. കാനഡയില് നിന്ന് 23 പ്രതിനിധികളും ഈജിപ്തില് നിന്ന് 19 പ്രതിനിധികളും ദക്ഷിണ കൊറിയയില് നിന്ന് 13 പ്രതിനിധികളുമുണ്ട്.