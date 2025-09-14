Kerala
ടേക്ക് ഓഫിനിടെ പക്ഷി ഇടിച്ചു; കണ്ണൂരില് എയര് ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി
കണ്ണൂര്-അബൂദബി വിമാനമാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്. ടേക്ക് ഓഫിനിടെ വിമാനത്തില് പക്ഷി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.
ഹണി ട്രാപ്പില് കുടുക്കി; പത്തനംതിട്ട ചരല്ക്കുന്നില് യുവാക്കള്ക്ക് ക്രൂരമര്ദനം
ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ദുബൈ കാമ്പസ് ശൈഖ് ഹംദാന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
യു എ ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷം: ഒരുക്കങ്ങള് ആരംഭിച്ചു
റഷ്യന് എണ്ണ വാങ്ങുന്നത് തുടര്ന്നാല് അധിക തീരുവ ഈടാക്കും; ചൈനക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ട്രംപ്
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം തടയണം; സുപ്രീം കോടതിയില് ഹരജി
