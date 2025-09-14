Connect with us

Kerala

ടേക്ക് ഓഫിനിടെ പക്ഷി ഇടിച്ചു; കണ്ണൂരില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

കണ്ണൂര്‍-അബൂദബി വിമാനമാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്. ടേക്ക് ഓഫിനിടെ വിമാനത്തില്‍ പക്ഷി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

Published

Sep 14, 2025 10:51 am |

Last Updated

Sep 14, 2025 10:51 am

കണ്ണൂര്‍ | കണ്ണൂരില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ്സ് വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി. കണ്ണൂര്‍-അബൂദബി വിമാനമാണ് തിരിച്ചിറക്കിയത്.

ടേക്ക് ഓഫിനിടെ വിമാനത്തില്‍ പക്ഷി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു.

സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

 

