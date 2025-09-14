Connect with us

Uae

ഉച്ചവിശ്രമം നാളെ അവസാനിക്കും

ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 12.30 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് വരെയായിരുന്നു ഉച്ചസമയത്ത് തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക്.

Published

Sep 14, 2025 12:37 pm |

Last Updated

Sep 14, 2025 12:37 pm

ദുബൈ | ഉച്ചസമയത്ത് തുറന്ന സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് നാളെ (തിങ്കളാഴ്ച) അവസാനിക്കുമെന്ന് മാനവ വിഭവശേഷി, സ്വദേശിവത്കരണ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് 12.30 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം മൂന്ന് വരെയായിരുന്നു വിലക്ക്. വേനല്‍ക്കാലത്ത് സൂര്യതാപത്തില്‍ നിന്ന് തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുരക്ഷിതമായ തൊഴില്‍ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത്.

തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് സുരക്ഷിതമായ തൊഴില്‍ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കഴിഞ്ഞ 21 വര്‍ഷമായി ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്. മിക്ക കമ്പനികളും ഈ നിയമം പാലിക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 99.9 ശതമാനം സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമം പാലിച്ചു. ഇത് 2022-ല്‍ ഇത് 99 ശതമാനമായിരുന്നു.

സര്‍ക്കാര്‍ മേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ ഫലമായാണ് നിയമം പൂര്‍ണമായി നടപ്പാക്കാന്‍ സാധിച്ചതെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

അബൂദബിയില്‍ ഫാന്‍സി നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് വില്‍പ്പനക്ക് പുതിയ നിയമം

Uae

ബൗദ്ധിക വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടി ആഗോള സമ്മേളനം നാളെ ഷാര്‍ജയില്‍

Uae

ഉച്ചവിശ്രമം നാളെ അവസാനിക്കും

National

രാജ്യത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായ 97 ലക്ഷം വാഹനങ്ങള്‍; ഇവ പൊളിക്കുന്നതിലൂടെ കേന്ദ്രത്തിനും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും ലഭിക്കുക 40,000 കോടി രൂപ ജി എസ് ടി: മന്ത്രി

Kerala

ഹണി ട്രാപ്പില്‍ കുടുക്കി യുവാക്കളെ ക്രൂരമായി മര്‍ദിച്ചു; ദമ്പതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍

Kerala

ടേക്ക് ഓഫിനിടെ പക്ഷി ഇടിച്ചു; കണ്ണൂരില്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനം തിരിച്ചിറക്കി

Uae

ഐ ഐ എം അഹമ്മദാബാദ് ദുബൈ കാമ്പസ് ശൈഖ് ഹംദാന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു