Connect with us

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ചാ കേസ്: എ പത്മകുമാറിനെ എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

തിരുവനന്തപുരത്തെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ എസ് പി ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍

Published

Nov 20, 2025 12:21 pm |

Last Updated

Nov 20, 2025 12:21 pm

തിരുവനന്തപുരം | ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ചാ കേസില്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാറിനെ എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തെ രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ വെച്ച് എസ് പി ശശിധരന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചോദ്യം ചെയ്യല്‍.

ആറന്‍മുളയിലെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് പത്മകുമാര്‍ രാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇന്ന് തലസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരാന്‍ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് പത്മകുമാറിനോട് എസ് ഐ ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. തുടര്‍ന്നാണ് എസ് ഐ ടി സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിന് മുന്നോടിയായി നോട്ടീസ് ഒന്നും നല്‍കിയിരുന്നില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Kerala

വയനാട്ടില്‍ നിന്നു കാണാതായ രണ്ടു പെണ്‍കുട്ടികളെക്കുറിച്ചു വിവരമില്ല

Kerala

ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവര്‍ച്ചാ കേസ്: എ പത്മകുമാറിനെ എസ് ഐ ടി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു

Kerala

അമേരിക്കന്‍ സഞ്ചാരികളെ നഗരത്തില്‍ കണ്ടുമുട്ടി ടൂറിസം മന്ത്രി

National

ബില്ല് ഗവര്‍ണര്‍ അനിയന്ത്രിതമായി പിടിച്ചു വെക്കുന്നത് ഫെഡറല്‍ തത്വങ്ങള്‍ക്ക് എതിര്; ഭരണഘടന ബെഞ്ച്

Kerala

നിയമസഭയില്‍ പരാജയപ്പെട്ട അനില്‍ അക്കര പഞ്ചായത്തിലേക്ക്

Education

ജാമിഅതുല്‍ ഹിന്ദ് സെമസ്റ്റര്‍ പരീക്ഷകള്‍ ശനിയാഴ്ച ആരംഭിക്കും

National

ബിഹാര്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിതീഷ് കുമാര്‍ ഇന്ന് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും