Kerala

നിയമസഭയില്‍ പരാജയപ്പെട്ട അനില്‍ അക്കര പഞ്ചായത്തിലേക്ക്

2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 15,000 ത്തോളം വോട്ടിന്റെ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ മുന്‍ എം എല്‍ എ അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാര്‍ഡിലാണ് മത്സരിക്കുക.

Published

Nov 20, 2025 11:07 am

Last Updated

Nov 20, 2025 11:07 am

തൃശ്ശൂര്‍ | നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ട കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ എം എല്‍ എ അനില്‍ അക്കര പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകുന്നു. അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനഞ്ചാം വാര്‍ഡിലാണ് അനില്‍ അക്കര മത്സരിക്കുക.

വടക്കാഞ്ചേരി മുന്‍ എം എല്‍ എ ആയിരുന്ന അനില്‍ അക്കര 2000 മുതല്‍ 2010 വരെ അടാട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗമായിരുന്നു. 2000 മുതല്‍ 2003 വരെ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റും 2003 മുതല്‍ 2010 വരെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായി. 2010 ല്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തംഗം ആയി.രണ്ടര വര്‍ഷം വികസന സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷനായി.

ഒരു മാസം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡണ്ടായി. 2016 ലാണ് 45 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് എം എല്‍ ആയത്. ഇടതു സര്‍ക്കാറിന്റെ ഭവന പദ്ധതിക്കെതിരെ കടുത്ത ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് പദ്ധതി പ്രവര്‍ത്തനം സ്തംഭിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം നടന്ന 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 15,000 ത്തോളം വോട്ടിന്റെ പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങി.

2000 ല്‍ ഏഴാം വാര്‍ഡില്‍ മത്സരിച്ച് 400 വോട്ടിനായിരുന്നു വിജയം. 2005 ല്‍ പതിനൊന്നാം വാര്‍ഡില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ച് 285 വോട്ടിന്റെ വിജയം നേടി. 2010 ല്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് പേരാമംഗലം ഡിവിഷനില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ച് 14,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു.

 

