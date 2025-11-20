Kerala
അമേരിക്കന് സഞ്ചാരികളെ നഗരത്തില് കണ്ടുമുട്ടി ടൂറിസം മന്ത്രി
നഗരത്തിലെ പൈതൃക മന്ദിരങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കാനെത്തിയ സഞ്ചാരികള് ഫറോക്ക് ഓട് ഫാക്ടറി, ചാലിയം ഉരു നിര്മ്മാണശാല, കടലുണ്ടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നുണ്ട്
കോഴിക്കോട് | കേരളം കാണാനെത്തിയ അമേരിക്കന് സഞ്ചാരികളെ കണ്ട് ടൂറിസം മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ്. സിറ്റി ഹെറിറ്റേജ് വോക്കിന്റെ ഭാഗമായി നഗരത്തിലെ പൈതൃക മന്ദിരങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കാനെത്തിയ സഞ്ചാരികള് ഫറോക്ക് ഓട് ഫാക്ടറി, ചാലിയം ഉരു നിര്മ്മാണശാല, കടലുണ്ടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങള് സന്ദര്ശിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതല് വിദേശ സഞ്ചാരികള് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിലേക്കെത്തുന്ന വിദേശസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തില് വലിയ വര്ധന ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. കൂടുതല് വിദേശ സഞ്ചാരികള് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാവിക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാണ്.