Kerala
ശബരിമലയില് ഭക്തര്ക്ക് ഇടയിലേക്ക് ട്രാക്ടര് പാഞ്ഞു കയറി; കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ 9 പേര്ക്ക് പരുക്ക്, രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരം
മാലിന്യവുമായി പോയ ട്രാക്ടറാണ് അപകടം വരുത്തിയത്.
പത്തനംതിട്ട | ശബരിമലയില് ഭക്തര്ക്കു ഇടയിലേക്ക് ട്രാക്ടര് പാഞ്ഞു കയറിയുണ്ടായ അപകടത്തില് നിരവധി പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു. സ്വാമി അയ്യപ്പന് റോഡിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സംഭവത്തില് രണ്ട് കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ 9 പേര്ക്ക് പരുക്കേറ്റു.ഇതില് രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്.
പരുക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.പരുക്കേറ്റവരില് മൂന്ന് പേര് മലയാളികളാണ്. നാല് ആന്ധ്ര സ്വദേശികള്ക്കും രണ്ട് തമിഴ്നാട് സ്വദേശികള്ക്കുമാണ് പരിക്കേറ്റ മറ്റുള്ളവര്. മാലിന്യവുമായി പോയ ട്രാക്ടറാണ് അപകടം വരുത്തിയത്.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
വിജയാഹ്ലാദത്തിനിടെ പൊട്ടിച്ച പടക്കത്തില് നിന്നും ദേഹത്തേക്ക് തീപടര്ന്ന് യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകന് മരിച്ചു
Kerala
ശബരിമലയില് ഭക്തര്ക്ക് ഇടയിലേക്ക് ട്രാക്ടര് പാഞ്ഞു കയറി; കുട്ടികള് ഉള്പ്പെടെ 9 പേര്ക്ക് പരുക്ക്, രണ്ട് പേരുടെ നില ഗുരുതരം
Kerala
പത്തനംതിട്ടയില് യു ഡി എഫിന് മിന്നും ജയം; എല് ഡി എഫിനേറ്റത് ശക്തമായ തിരിച്ചടി
Kerala
പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം കിട്ടിയില്ല; എല് ഡി എഫിനേറ്റ തിരിച്ചടിക്കുള്ള കാരണങ്ങള് പരിശോധിക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി
Kerala
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയില് വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനു നേരെ ആക്രമണം; മൂന്നുപേര്ക്ക് പരുക്ക്
Kerala
ആഹ്ലാദപ്രകടനത്തിനിടെ സംഘര്ഷം; കോട്ടയത്ത് ഒരാള് കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
Kerala