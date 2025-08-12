Kerala
ട്രാക്ക് നവീകരണം; കേരളത്തിലേക്കടക്കമുള്ള ചില ട്രെയിനുകള് റദ്ദാക്കി
സൗത്ത് സെന്ട്രല് റെയില്വേയിലെ പപ്പാടപ്പള്ളിക്കും ഡോര്ണക്കലിനും ഇടയിലുള്ള മൂന്നാം ലൈനിലാണ് നിര്മാണ പ്രവര്ത്തികള് നടത്തുന്നത്
തിരുവനന്തപുരം | ട്രാക്ക് നവീകരണ പ്രവര്ത്തികള് നടക്കുന്നതിനാല് റെയില്വെ ചില ട്രെയിനുകള് റദ്ദാക്കി.
ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒക്ടോബറില് കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ചില ട്രെയിനുകളടക്കം റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകള്: 22647 കോര്ബ – തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് സൂപ്പര്ഫാസ്റ്റ് ഒക്ടോബര് 15,18 ദിവസങ്ങളില് റദ്ദാക്കി.
22648 തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് – കോര്ബ സൂപ്പര്ഫാസ്റ്റ് 13,16 നും ദിവസങ്ങളില് പൂര്ണമായും റദ്ദാക്കി. 12511 ഗൊരഖ്പൂര് – തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് രപ്തിസാഗര് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര്10,12 തീയതികളില് റദ്ദാക്കി.
12512 തിരുവനന്തപുരം നോര്ത്ത് – ഗോരഖ്പൂര് രപ്തിസാഗര് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര് 14,15 ദിവസങ്ങളില് റദ്ദാക്കി. 12521 ബരൗണി – എറണാകുളം ജംഗ്ഷന് രപ്തിസാഗര് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര് 13 ന് പൂര്ണമായും റദ്ദാക്കി.
12522 എറണാകുളം ജംഗ്ഷന് – ബറൂണി രപ്തിസാഗര് എക്സ്പ്രസ് ഒക്ടോബര് 17ന് പൂര്ണമായും റദ്ദാക്കി.