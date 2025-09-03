Connect with us

Uae

കൽബയിൽ പുതിയ മൂന്ന് വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം

പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫ്രീ സോൺ, കൽബ കോസ്റ്റ് ടൗൺഷിപ്പ്, കൽബ സെന്റർ ഫോർ ഇക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നിവയാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ.

Published

Sep 03, 2025 10:29 am |

Last Updated

Sep 03, 2025 10:29 am

ഷാർജ| കൽബയിലെ വികസനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകി പുതിയ മൂന്ന് പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം. പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫ്രീ സോൺ, കൽബ കോസ്റ്റ് ടൗൺഷിപ്പ്, കൽബ സെന്റർ ഫോർ ഇക്കോളജിക്കൽ റിസർച്ച് എന്നിവയാണ് പുതിയ പദ്ധതികൾ. ഷാർജ ഭരണാധികാരിയും സുപ്രീം കൗൺസിൽ അംഗവുമായ ശൈഖ് ഡോ. സുൽത്താൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഖാസിമിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നത്.

പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള വിനോദ, ടൂറിസം സേവനങ്ങൾ നൽകുക, പുതിയ നിക്ഷേപം കൊണ്ടുവരിക, കൽബയെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റുക എന്നിവയാണ് ഈ പദ്ധതികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊജക്ടുകളാണ് നടപ്പാക്കുക. കൂടാതെ, സാമ്പത്തിക, വിനോദ മേഖലകൾക്കും ഊന്നൽ നൽകും.
കൂടാതെ, എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും വിനോദ, കായിക സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കും.

പബ്ലിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫ്രീ സോണിന്റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും താമസിയാതെ ഇത് പൂർത്തിയാകുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു. പദ്ധതിയനുസരിച്ച് പുതിയ വീടുകൾ, താമസ സൗകര്യങ്ങൾ, വാണിജ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, കായിക കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവ നിർമിക്കും. ഇത് വികസനത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നും താമസക്കാർക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുമെന്നും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

'ഓൺ യുവർ പാത്ത്' പദ്ധതി 6,487 പേർക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു

Uae

ദീപക് മിത്തൽ യു എ ഇയിലെ പുതിയ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി

Kerala

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം രാഷ്ട്രീയ കാപട്യം; ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മറുപടി നല്‍കിയാല്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതില്‍ നിലപാട്: വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും സിപിഎം വിശ്വാസികള്‍ക്കൊപ്പം; എംവി ഗോവിന്ദന്‍

National

ബ്രിട്ടനില്‍ വാഹനാപകടത്തില്‍ രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ മരിച്ചു; ഒന്‍പത് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

National

മദ്യപിച്ചെത്തിയ യാത്രക്കാരന്‍ ഹര്‍ ഹര്‍ മഹാദേവ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചതില്‍ തര്‍ക്കം; വിമാനം മൂന്ന് മണിക്കൂര്‍ വൈകി

Uae

കൽബയിൽ പുതിയ മൂന്ന് വികസന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം