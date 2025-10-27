Connect with us

Kerala

കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ച് ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു, കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തി; കേസെടുത്തു, പ്രതികള്‍ക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ചേര്‍ത്തല മുനീര്‍ വധക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് മര്‍ദനമേറ്റ സുദര്‍ശന്‍

തൃശൂര്‍|തൃശൂര്‍ കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ യുവാവിന് ക്രൂരമര്‍ദനം. അക്രമികള്‍ മര്‍ദിച്ച് ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചതായും ഒരു കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതായും പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി. ആലപ്പുഴ തുറവൂര്‍ സ്വദേശിയായ സുദര്‍ശനനാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. മര്‍ദിച്ചത് ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞദിവസം കൊടുങ്ങല്ലൂരില്‍ നഗ്‌നനായ നിലയില്‍ റോഡിലുപേക്ഷിച്ച നിലയിലാണ് സുദര്‍ശനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടന്‍ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളജിലാണ് സുദര്‍ശന്റെ ചികിത്സ നടക്കുന്നത്. ജനനേന്ദ്രിയത്തില്‍ അണുബാധയുണ്ടായതിനാല്‍ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഇത് നീക്കം ചെയ്തു. പോലീസാണ് യുവാവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചത്. ചേര്‍ത്തല മുനീര്‍ വധക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് സുദര്‍ശന്‍. കേസില്‍ സുദര്‍ശന്റെ സഹോദരനും പ്രതിയാണ്. സ്വത്ത് തര്‍ക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൊലപാതകം നടന്നത്. ഈ കേസിലെ പ്രതികാരമാകാം സുദര്‍ശനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ബന്ധുക്കള്‍ പറയുന്നത്. ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ചിലരെ സംശയമുണ്ടെന്നു അനുജന്‍ മുരുകന്‍ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

 

 

