feature
ഇവിടം പിൻബെഞ്ചുകളില്ല
പരമ്പരാഗത ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സ് റൂം രൂപകൽപ്പനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ കുട്ടികൾ അർധവൃത്താകൃതിയിലോ യു(U) ആകൃതിയിലോ ഇരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അധ്യാപകൻ തുറന്ന ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള പഠനപരിസരമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.
പത്ത് വർഷം മുന്പ് മർകസ് ആരംഭിച്ച നൂതന ശിശു വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയായ സി ക്യു പ്രീസ്കൂൾ നെറ്റ് വർക്ക് ആരംഭം മുതലേ അതിന്റെ എല്ലാ ക്യാമ്പസുകളിലും “കുതിരലാട’ മാതൃകയിലുള്ള ക്ലാസ് റൂം പരിസരം രൂപകൽപ്പന പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ബാലവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ രൂപകൽപ്പനയിലും അധ്യാപന രീതികളിലും ഒരു പുതിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു സീ ക്യു ഇതു വഴി. ഡോ. മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ഹകീം അസ്ഹരിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കൽപ്പങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പൊതു വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ആലോചിക്കുന്ന U ഷേപ്പ് ക്ലാസ്സ് മുറിയും അനുബന്ധ സജ്ജീകരണങ്ങളും.
പരമ്പരാഗത ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സ്റൂം രൂപകൽപ്പനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഈ ക്രമീകരണത്തിൽ കുട്ടികൾ അർധവൃത്താകൃതിയിലോ “U’ ആകൃതിയിലോ ഇരിക്കുന്നു.
ഈ രൂപകൽപ്പനയിൽ അധ്യാപകൻ തുറന്ന ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പഠനപരിസരമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്.
ഈ രൂപകൽപ്പനയുടെ നേട്ടങ്ങൾ
- മെച്ചപ്പെട്ട അധ്യാപക – വിദ്യാർഥി ഇടപഴകൽ
ഈ ക്രമീകരണം അധ്യാപകന് എല്ലാ കുട്ടികളുമായും ഒരേസമയം കാഴ്ചയിലൂടെ ബന്ധം നിലനിർത്താൻ സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇത് ഓരോ കുട്ടിയുടെയും പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തിപരമായ ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിനും നേരിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നു. മുഴുവൻ ക്ലാസ്സിനെയും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, ക്ലാസ്സിൽ എളുപ്പത്തിൽ നീങ്ങി ആവശ്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തിപരമായ സഹായം നൽകാനും അധ്യാപകർക്കാകും.
- മെച്ചപ്പെട്ട സഹപാഠി സഹകരണം
കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ സഹപാഠികളെയും കാണാനും അവരുമായി സജീവമായി ഇടപഴകാനും കഴിയും. ഇത് സാമൂഹിക കഴിവുകളുടെ വികാസത്തെയും സഹകരണാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഠനത്തെയും പങ്കാളിത്തത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ ഇത് സഹായകമാകുന്നു.
- സമത്വഭാവന
ഈ രൂപകൽപ്പന സാമൂഹിക ബോധവും സമത്വഭാവനയും വളർത്തുന്നു. ഇവിടെ “മുൻ’ അല്ലെങ്കിൽ “പിൻ’ സീറ്റുകളില്ല. പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കഥാവിവരണ സെഷനുകൾക്കും ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾക്കുമായി ഓരോ കുട്ടിക്കും തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമുണ്ട്. ഇത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും തുല്യപ്രവേശം ഉറപ്പാക്കുന്നു.
- ഫലപ്രദമായ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
മെച്ചപ്പെട്ട പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരണം അവസരം ഒരുക്കുന്നു. എല്ലാവരിലേക്കും അധ്യാപികയുടെ നോട്ടം എത്തുന്നതിനാൽ അച്ചടക്ക ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അധ്യാപികക്ക് ഇത് മൂലം സാധിക്കുന്നു. കൂടിയിരിപ്പ്, ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ, പ്രായോഗിക പഠന പദ്ധതികൾ, സൃഷ്ടിപരമായ കലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ അധ്യാപന രീതികൾക്കും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഈ ക്രമീകരണം അനുയോജ്യമാണ്.ദിവസം മുഴുവൻ വ്യത്യസ്ത പഠന ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഈ സ്ഥലം അധ്യാപകർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ കഴിയും.
സീ ക്യു പ്രീസ്കൂളിൽ, കുട്ടികളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വികാസ മേഖലകളെയും തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അക്കാദമികമായും സാമൂഹികമായും വൈകാരികമായും വളരാനും അവരുടെ സ്വാഭാവിക ജിജ്ഞാസയും പഠനത്തോടുള്ള താത്്പര്യവും വളർത്തിയെടുക്കാനുമുള്ള ശിശു സൗഹൃദ ഇടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സീ ക്യു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പ്രീ സ്കൂൾ രംഗത്തെ നൂതന ഗവേഷണങ്ങളുമായി 100% പൊരുത്തപ്പെടുന്നതാണ് സീ ക്യു പിന്തുടരുന്ന ക്ലാസ്സ് റൂം സമ്പ്രദായം. നിലവിൽ സീ ക്യുവിന്റെ എണ്ണൂറോളം ക്ലാസ്സ്മുറികളിൽ ഈ രീതി നടപ്പിലാക്കി വിജയം കണ്ടിട്ടുണ്ട്.